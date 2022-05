LDA leggero malore a un instore: come sta?/ Il retroscena: “Chiedo scusa per…”

LDA fa il pieno di date instore: ma ha un malore, date annullate?

Avanza sovrano e incontrastato il fenomeno pop di LDA, che si registra dopo l’eliminazione al sesto serale del 19enne di Napoli ad Amici 21. Il figlio di Gigi D’Alessio, che al momento sbaraglia la concorrenza della classe canto di Amici 21, in termini di stream complessivi su Spotify Italia, è alle prese con il suo primo instore tour promozionale in giro per l’Italia, volto a sponsorizzare il primo album eponimo, LDA, il cui rilascio è avvenuto lo scorso 13 maggio 2022.

Alle prime tappe instore, si sono aggiunte in queste ore delle nuove, che toccano anche il Nord Italia dopo il girone delle date a Sud. “Catania ti aspetta”, commenta l’altro finalista mancato di Amici 21 e amico fedele di LDA, Nunzio Stancampiano, sotto il post delle nuove date annunciate. La data odierna, 17 maggio 2022, in cui il 19enne ha fatto tappa ad Afragola (a Le porte di Napoli), ha visto Luca D’Alessio però protagonista di un malore inaspettato, che avrebbe potuto compromettere il nuovo incontro del figlio d’arte con i fan accorsi nel napoletano per vedere il beniamino pop del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💙 (@lucadalessio_real)

A documentare l’inaspettato malore registratosi purtroppo agli instore per LDA, è stato il diretto interessato, tra le sue nuove Instagram stories.

Il messaggio di LDA sulle date instore: l’ex Amici 21 rivolge le sue scuse ai fan

Riattivatosi tra le storie, via Instagram, in serata LDA ha esordito dicendosi in pena all’idea di non riuscire a rispondere a tutti i messaggi ricevuti dai fan agli instore: “Scherzi a parte tra quelli di ieri e quelli di oggi mi viene difficile provare a rispondere a tutti. Io ci provo e sappiate che vi amo e grazie per i dolci”. Poi, il messaggio di sentite scuse del cantante destinato ai fan, per essersi fatto attendere in seguito al malore accusato alla nuova data instore: “Chiedo scusa per quei 5 minuti in più che vi ho fatto attendere, cioè che sono entrato e poi uscito, però non ero lucido in quel momento, mi girava tanto la testa. Sono dovuto uscire, poi sono rientrato e ho fatto la foto con tutti, ho firmato tutti i dischi ho fatto tutto”. Dopo il malore e il messaggio di scuse, tuttavia, LDA ha assicurato ai fan di essere pronto a riattivarsi agli instore: la nuova tappa lo attende a Bari.

