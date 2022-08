LDA, l’emozione del duetto con Gigi D’Alessio/ “L’ho visto con un nodo alla gola..”

LDA si racconta in una nuova intervista: ecco cosa succede dopo Amici 21

É il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi e intanto Luca D’Alessio in arte LDA celebra il rilascio del nuovo singolo dal titolo Lo que mas nos duele. Tra un live e l’altro che lo vedono ora impegnato in giro per l’Italia, il cantautore di Napoli ha trovato il tempo anche per rilasciare un’intervista a Il tempo, dove tra le altre dichiarazioni, non si é risparmiato sul conto del padre famoso, Gigi D’Alessio.

In particolare, LDA ha ricordato l’emozione condivisa con il padre sul palco del Gigi Uno come te: 30 anni insieme, il live tenutosi in Piazza del Plebiscito per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio: “Lui ha preso il cellulare e io non ce la facevo a cantare”. Gigi ha voluto registrare in video l’unione con il figlio d’arte avvenuta per il duetto sulle note di Quello che fa male (il primo singolo a prima firma LDA) e non ha nascosto tutta l’emozione provata per il momento del live, la cui prima serata é andata in onda su Rai Uno: ” L’ho visto con un nodo alla gola mentre mi riprendeva in video”.

Poi, in occasione dell’intervista, LDA trova il tempo anche per parlare di ciò che ha ereditato dai genitori ed ormai ex, la madre casalinga Carmela Barbato e il padre cantante Gigi D’Alessio: “Di papà ho preso la razionalità e di mamma la semplicità. Gigi anche oggi mi guida verso lo studio e il sacrificio”.

Ad Amici ha trovato la popolaritá unitamente al peso dell’etichetta di “raccomandato”, affibbiatagli dai detrattori in quanto figlio d’arte e la domanda che sorge spontanea é: che LDA sia in un certo senso condizionato dai giudizi negativi, dovuto alla sua parentela con Gigi? “Ad oggi non è più un peso. Prima lo era, oggi non più”, ammette il 19enne.

Insomma, sembra proprio che LDA voglia vivere una nuova fase di vita, incurante di chi é pronto a giudicarlo in negativo e a dispetto del supporto che gli giunge da chi ama la sua musica.













