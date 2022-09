LDA live rinviati:”Motivi indipendenti dalla mia volontà”/ C’entra Sanremo 2023?

LDA live, rinviate le date del tour dell’ex Amici 21: il messaggio del cantautore pop per i fan

É il fenomeno pop sfornato da Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, che non smette di collezionare successi, neanche dopo la fine del talent, e che in queste ore si vede costretto a posticipare online le date live previste originariamente per dicembre 2022.

I concerti del primo tour del cantautore 19enne di Napoli –LDA LIVE– che erano originariamente previste per il mese di dicembre 2022, sono procrastinate al prossimo aprile 2023, ovvero alla primavera del nuovo anno alle porte, quindi dopo la fine del Festival di Sanremo 2023, che si terrà al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023.

“Per motivi indipendenti dalla mia volontà live di Milano, Napoli e Roma previsti per dicembre, sono rimandati -si legge nel sentito post pubblicato in queste ore dal cantautore di Napoli, per i fan-. Sapete che incontrarvi e cantare insieme a voi sia la realizzazione del sogno nella quale ho sempre creduto e potete immaginare quanto io sia rammaricato da tutto questo, ma vi prometto che questo tempo in più lo userò per non deludervi e per rendere i nostri incontri ancora più speciali.e Per le tante persone che hanno già acquistato i biglietti, sappiate che i biglietti per le date di Dicembre restano validi per le nuove date. Ci vediamo nel 2023”.

LDA e i progetti in cantiere: le ipotesi della partecipazione a Sanremo 2023

Un particolare quello della posticipazione di LDA live al “dopo Festival”, che avvalorerebbe l’ipotesi secondo cui LDA sarebbe in lizza tra i candidati concorrenti ammessi al quarto Festival della canzone italiana consecutivo condotto e diretto da Amadeus. Rispetto all’ipotesi della partecipazione di LDA a Sanremo 2023, si formulano diverse piste:

-LDA potrebbe prendere parte al Festival insieme al padre Gigi D’Alessio, dopo i duetti incisi nella raccolta Buongiorno del cantautore di Mon Amour, Buongiorno e Di notte;

-LDA potrebbe debuttare a Sanremo in solitaria, con un inedito;

-LDA potrebbe debuttare al Festival in coppia o in collaborazione con altri, magari con l’ex rivale ad Amici 21, Albe, alla luce del duetto registrato con quest’ultimo in una diretta su Instagram e al Webboh Fest, sulle note del pezzo scritto a loro prima-firma, Cado. Una ballad dalle influenze hip hop, i cui lyrics parlano del giusto equilibrio e lo squilibrio tra l’amore per se stessi e l’amore per l’altro, passando per un tema molto a cuore a LDA, ovvero gli attacchi panico.

Il debutto di quello che si preannuncia essere un nuovo singolo di LDA in coppia con Albe é in poco tempo diventato virale nel web, complici gli spoiler forniti dall’ex Amici 21. “Dimmi di te, dimmi di quello che pensi, dimmi di cosa hai bisogno… che di sicuro mi accetti per come sono fatto, per come siamo fatti” canta una parte dei lyrics di Cado, di cui non ci é dato sapere se effettivamente verrà pubblicata come singolo o no.

Tuttavia é in cantiere per LDA il già preannunciato secondo album dopo quello del debutto, eponimo, di cui il primo singolo estratto, Quello che fa male, é diventato il record del disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo, nella storia di Amici di Maria De Filippi. E dal momento che nell’ultimo periodo LDA é apparso al fianco di diversi ex Amici, prima Aka7even, poi Albe e in questi ultimi giorni Crytical, non si esclude che il secondo album in cantiere del 19enne sia all’insegna dei featuring e quindi delle collaborazioni. Di seguito, quindi, le date rinviate ad aprile 2023 di LDA live, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)













