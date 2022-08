LDA: Lo que mas nos duele conquista il Coca Cola Summer Festival/ Arriva il video…

LDA conquista il palco del Coca Cola Summer Festival 2022, dopo Amici 21: l’esibizione di Lo que mas nos duele

Avanza incontrastato il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, che dopo l’uscita dal talent di Canale 5 -dove ha conseguito il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male– ha appena rilasciato un nuovo singolo. Si tratta della versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele, un pezzo ballabile rispetto alla versione ballad-rap e quindi lenta, che il brano originale in lingua italiana. La versione spagnola rappresenta la svolta latin-pop per il figlio di Gigi D’Alessio e dedica a Quello che fa male il finale con i versi in italiano, ripresi dal ritornello dell’originale. Rispetto a Quello che fa male, Lo que mas nos duele è ispirata alla bachata, come voluto dal giovane cantautore pop, e ora il brano latino si candida per l’elezione di tormentone dell’estate 2022. Nel frattempo, proprio con il nuovo singolo spagnolo, LDA riesce a conquistarsi il palco del Coca Cola Summer Festival 2022 e, tra le Instagram stories, condivide intanto un estratto VEVO del video ufficiale di Lo que mas nos duele, prossimamente in arrivo su YouTube e in rete. Si tratterà del primo video ufficiale nella carriera musicale di LDA, dove il giovane sfoggia un outfit total-white muy latin-pop…

Lo scorso 29 luglio 2022, data in cui è avvenuto il rilascio su tutte le piattaforme musicali di Lo que mas nos duele, LDA ha presenziato alla tappa di Paestum del concerto gratuito dell’estate, il Coca Cola Summer Festival, tenutosi al nuovo appuntamento alla Clouds Arena intorno alle ore 21:00. Un live dalle emozioni al cardiopalmo, nato come celebrazione della bella stagione e la grande musica live, che al timone ha visto protagoniste Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli. Durante la terza serata del Coca Cola Summer Festival 2022, LDA ha quindi presentato in anteprima assoluta il nuovo singolo spagnolo, senza lesinare dei movimenti di bacino calienti per la folla di fan accorsa ad assistere al suo show. Cori da stadio e applausi scroscianti hanno corredato la performance del figlio di Gigi D’Alessio, com’era prevedibile che accadesse, alla luce della popolarità che il giovane si è conquistato con la partecipazione ad Amici 21.

Sullo stesso palco, tra gli altri artisti presenti, hanno presenziato Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, Tropico, Lil Jolie. Ma particolarmente attesa, soprattutto dal popolo del web, era la partecipazione dell’ex Amici 21, LDA, all’evento. Prosegue quindi il successo per il figlio di Gigi D’Alessio e si fa, inoltre, sempre più incessante la voce che vedrebbe il 19enne in procinto di prendere parte al Festival di Sanremo 2023.

