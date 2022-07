LDA: Lo que mas nos duele nuovo singolo latin-pop/ L’appello ai fan per il video

LDA rilascia Lo que mas nos duele: Quello che fa male diventa la svolta latin-pop dell’ex Amici 21

Avanza incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che -dopo il record di ascolti su Spotify Italia e il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi, ad Amici 21, con il singolo di debutto Quello che fa male– ha appena annunciato il rilascio della versione spagnola della fortuna canzone d’amore.

Ebbene sì, alla mezzanotte del 29 luglio 2022, così come ha dato annuncio il figlio di Gigi D’Alessio tra le ultime Instagram stories, è uscito su tutte le piattaforme musicali il singolo Lo que mas nos duele, che rappresenta la svolta latin-pop della musica dell’ex Amici 21, LDA.

Quello che fa male, certificato da FIMI disco di platino in tempi record, è quindi diventata Lo que mas nos duele per gli appassionati fruitori di musica latina, e rispetto al nuovo singolo dalle vibes latiniste- nel nuovo intervento social- LDA in carne ed ossa ha inoltre fatto sapere di essere in procinto di registrare le scene esclusive del suo primo videoclip ufficiale.

Al via le riprese del video di Lo que mas nos duele

Perché la romantica e caliente Lo que mas nos duele avrà il suo video musicale, candidandosi così per l’elezione del tormentone dell’estate 2022, anche se il re del pop made in Italy, LDA, non ha nascosto ai fan di non essere particolarmente predisposto ai balli latini, in primis la bachata. Questo, a differenza del compagno di studio storico ad Amici 21 e latinista siciliano, Nunzio Stancampiano, che si è esibito come ballerino professionista nel corpo di ballo di Battiti live, proprio sulle note delle sue canzoni, recentemente.

“Non vi voglio nascondere il fatto che in questo momento sto andando a fare il videoclip del pezzo -ha quindi dichiarato in confidenza con i fan, tra le Instagram stories, la neo latin-popstar, LDA- e il problema di base è uno: il problema è che io la bachata non la so ballare. Sono un pezzo di legno”. Da qui l’appello ai fan del cantautore di Napoli: “Ciò significa che se avete consigli da darmi, è meglio che li date adesso, ora o mai più… perché altrimenti va a finire malissimo…”.











