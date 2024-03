LDA: Matteo Paolillo annuncia il nuovo singolo “Nun é cos'”/ Il rilascio é un progetto per Mare Fuori?

LDA, il ritorno alla musica é un featuring al servizio di Matteo Paolillo: il nuovo rilascio dell’ex Amici, in collaborazione con l’attore di Mare fuori

Matteo Paolillo e LDA stringono una collaborazione in musica, che fa ora sognare il joint-fandom delle due celebrità, anche all’idea di un progetto pensato per “Mare fuori”. Si tratta di “Nun é cos”, il preannunciato singolo nuovo di zecca dell’attore protagonista storico della fiction made in Napoli, la città di appartenenza di Luca D’Alessio in arte LDA, figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato che si dichiara il featuring per il pezzo in uscita.

Concorrenti serale Amici 2024, chi sono?/ I 15 allievi in maglia oro e le 2 eliminate!

Matteo Paolillo è un attore della serie Mare fuori, ambientata nella storia di un istituto penitenziario minorile di Napoli (IPM), a partire dal primo episodio della prima stagione. Il suo ruolo, Edoardo Conte, è un ragazzo nato e cresciuto nel malfamato quartiere di Forcella e membro di spicco del clan dei Ricci. Ma non solo attore, Matteo Paolillo é un cantante e producer in musica affermato con il brano “‘O mar for”, colonna sonora della serie Mare fuori e dei due album “Edo”, del 2021, e “Come te”, del 2023 quest’ultimo contiene anche il brano “Origami all’alba”, divenuto uno dei suoi più popolari.

E intanto, mentre avanzano gli appuntamenti TV e streaming Rai di Mare fuori, Matteo Paolillo stringe una collaborazione musicale con l’ex Amici 21, LDA, detentore del record rimasto imbattuto nella storia del talent show di Maria De Filippi, per essere il primo della classe canto competitor a conseguire il disco d’oro e il disco di platino FIMI/Gfk per le vendite di un singolo, quello d’esordio TV in musica, Quello che fa male.

Amici 2023-2024, Ed. 23/ Diretta puntata 10 marzo: Celentano e Zerbi presentano la prima squadra del serale!

I messaggi che anticipano la collaborazione

“Mi sono preso una bella influenza… Ma il 15 marzo esce Nun é cosa…”, esclama con la voce provata per l’influenza, LDA, rompendo così il silenzio social dopo la scelta di non candidarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, legata alla volontà di monitorare l’andamento della sua influenza in musica al netto di un bis alla kermesse dopo il debutto a Sanremo 2023. É un LDA che promette di essere un featuring per una nuova svolta nella sua carriera artistica, al servizio del pezzo dell’attore. “Di giovedì a mezzanotte, il 15 marzo, esce Nun é cos …il mio pezzo ft.ing LDA prodotto da Steve Tarta …vi metto qua il link del pre-save per salvarlo e andatelo ad ascoltare”, dichiara poi , a seguire, sempre tra le Instagram stories Matteo Paolillo, anticipando il nuovo rilascio che suggella il suo ritorno e quello di LDA alla musica. E nel web i messaggi dei due artisti, intanto, scatenano l’entusiasmo dei fan di LDA e Matteo Paolillo, molti dei quali spererebbero in un progetto in cantiere dei beniamini per Mare fuori.

Giudici Serale Amici 2024: chi sono?/ Maria De Filippi ha scelto: chi affianca Malgioglio

#BOP💥 In nome del POP, #LDA firma il featuring con #MatteoPaolillo per la collaborazione in musica: c'entra #Marefuori? Il nuovo project prevede il rilascio del singolo in duetto, #Nunécos 💙🎶 pic.twitter.com/Uk3gt0Sazj — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) March 10, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA