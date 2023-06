LDA: “Me ne sono andato come un animale…”/ É ‘guerra’ social con papà Gigi D’Alessio: le reazioni

LDA e Gigi D’Alessio si “sfidando” a suon di TikTok: il video dell’ex Amici 21 manda il web in tilt

Papà e figlio d’arte del Pop, Gigi D’Alessio e LDA, si danno battaglia a colpi di trend, mandando in visibilio il popolo del web attivo su TikTok. Si parla della sfida social che a suon di ironia Luca D’alessio in arte LDA apre tra lui e Gigi D’Alessio, riconoscendo al papà l’influenza esercitata con la sua musica sul re dei social cinese, dal momento che la musica del genitore é la colonna sonora di molti tra i trend più popolari creati dai tiktokers nell’ultimo periodo.

E con un video che LDA condivide sul suo profilo TikTok, in cui il giovane cantautore uscente del talent show Amici 21 di Maria De Filippi appare immortalato a distanza ravvicinata con D’alessio senior, si apre la sfida familiare del momento.

“Me ne sono andato come un animale che non sa parlare” canta il refrain di Non riattaccare, la canzone di Gigi D’Alessio che LDA sceglie come tappeto musicale nel nuovo video condiviso un rete, diventando virale in un battito di ciglia.

Le reazioni alla sfida di casa D’Alessio

E a corredo del video creato dal fenomeno pop di Amici 21, lo stesso LDA ironizza sull’eterno confronto in musica che lo vede protagonista con il papà, complici i giudizi dell’occhio e orecchio pubblico.”POV:QUANDO LE CANZONI DI 14 ANNI FA DI TUO PADRE VANNO PIÙ VIRALI DELLE TUE ATTUALI., scrive il giovane nella caption della sfida ironicamente lanciata al papà d’arte, per poi concludere con un sentito messaggio di affetto a D’alessio senior-. SONO IRONICO OVVIAMENTE. Gigi D’Alessio Sei la mia vita”.

Un TikTok che, non a caso, fa breccia nei cuori del grande fandom del papà e il figlio d’arte, generando un tripudio di interazioni social di consenso, con oltre 200mila like degli utenti attivi online. “Padre e figlio top!!!”, si legge poi tra i commenti social più aggreganti dei fandom di Gigi D’Alessio e LDA. Ma LDA non ci sta a chiudere il match in un ex aequo con papà Gigi D’Alessio: “Sono il vincitore ufficiale del trend!” , esclama per iscritto, poi, il figlio d’arte , con tanto di emoticon di faccine sorridenti.

