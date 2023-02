LDA: “Mi hanno sempre fatto male le persone vicine..”/ Che succede dopo Sanremo 2023?

LDA dà vita a Quello che fa bene, l’album più atteso di Sanremo 2023

Ha appassionato il pubblico di Sanremo 2023 come il più giovane Big in corsa al Festival della canzone, con Se poi domani, e ora LDA si impone come salvatore del Pop dando vita a Quello che fa bene. Alla mezzanotte del 17 febbraio 2023 avviene il rilascio del “primo vero album” Quello che fa bene, dopo l’eponimo (LDA) che contiene tra gli altri gli inediti rilasciati al suo debutto TV che avveniva a settembre 2021 come concorrente di Amici 21. 15 sono gli ingredienti di Quello che fa bene, o meglio le tracce del secondo album dell’ex Amici 21 e Big della Generazione zeta in corsa al Festival della canzone italiana appena concluso, dove il 19enne ha presentato in anteprima assoluta il primo singolo estratto dal progetto, Se poi domani. Una canzone d’amore autobiografica e pop ballad che lo vede autore nel testo con Alessandro Caiazza e compositore nella musica con il cugino e direttore d’orchestra al suo fianco al Festival, Francesco D’Alessio. Tra le tracce 3 sono i featuring, Cado in duetto con l’ex rivale amico ad Amici 21, Albe, Oggi sono io featuring Alex Britti che é la cover della canzone originale cult del cantautore romano con cui i due hanno preso parte alla gara cover di Sanremo 2023, e Tremi in duetto con l’ex Amici 20, Aka7even.

Con quest’ultimo, concittadino di Napoli, LDA ora festeggia tra le Instagram stories l’uscita di Quello che fa bene: “Per festeggiare l’uscita del disco sto con una persona che é presente nel disco- fa sapere il figlio d’arte, al settimo cielo del progetto che ha inizio con il debutto festivaliero a Sanremo 2023, e Aka7even alludendo alla loro canzone tanto attesa dai fan del duo fa eco, “tremate gente!”.

L’attesa di Quello che fa bene é finita: il bilancio prima della nuova era a prima-firma LDA

É la notte dell’uscita dell’album pop più atteso tra quelli annunciati dai 28 artisti in gara a Sanremo 2023, dove schiere di fruitori della musica corrono a prestare ascolto ai 15 segreti di Quello che fa bene.

E in questi giorni segnati dall’inizio della nuova era targata LDA, Quello che fa bene -dopo il record che il 19enne ha segnato ad Amici 21 ( come il primo artista a conseguire un disco d’oro e un disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent di Maria De Filippi, A

“…Mi hai insegnato tu a guardare i tramonti, per poi lasciarmi Lì a guardarli senza te;

mici), il figlio di Gigi D’Alessio si lascia andare a più confidenze intimiste con il web. Catalizzano non a caso, l’attenzione generale alcuni pensieri che LDA rilascia via Instagram, nelle ore del parto musicale. “Mi hanno fatto sempre male le persone vicine e mai quelle lontane”, scrive il figlio di Gigi D’Alessio a corredo di alcune immagini diventate virali su IG, prima del rilascio di Quello che fa bene. Parole dalla lettura complessa e che inducono molti internauti a chiedersi cosa stia accadendo nella vita del figlio dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, ben oltre il peso del pregiudizio di chi lo ritiene solo un raccomandato e privilegiato nell’industria musicale, perché figlio di Gigi D’Alessio. In realtà le parole rilasciate su IG rimandano a “Luca”, come lo stesso LDA scrive tra le Instagram stories. O meglio sono tratte dai versi della canzone che porta il nome dell’artista, contenuta nella tracklist di Quello che fa bene e a cui Luca D’Alessio in arte LDA si sente fortemente legato. Il brano vede l’artista parlare a se stesso rivedendosi vittima nel circolo vizioso di uno dei disturbi psicologici che miete sempre più vittime nell’indifferenza generale, l’ansia sociale: c’é la menzione choc sibillina di un “hangover” da astemio per effetto di psicofarmaci. Luca D’Alessio da artista fa quindi luce su un problema che si fa fatica a trattare, con rimando metaforico ai fiori di Bach, una chance omeopatica che simboleggia la voce di ricerca della cura, rivelatasi, poi, nel tempo la musica, nel caso di LDA. E l’annuncio della sua creatura non finisce qui.

“Luca guarda com’eri da bimbo! Ignaro di tutto,spensierato e con la sola voglia di giocare -si legge, poi, nella caption di un altro post che sul re dei social preannuncia l’uscita di Quello che fa bene-, tutto il giorno… Di queste cose ti è rimasta solo la voglia di giocare e divertirti con la musica, ma anche la voglia di stare bene con le persone che ami.

Tra 3 ore esce il tuo primo vero disco quindi significa che sei cresciuto tanto…

Hai fatto tante cose per raggiungere questi piccoli risultati che stai ottenendo, poi è arrivato “Amici “, l’anno dopo “Sanremo 2023 ” e ti hanno sempre attaccato a priori della musica che fai”. É il bilancio della vita di un giovane talento, che paga troppo caro il pregiudizio sull’essere un figlio d’arte- Sai cosa significa sentirsi vuoto. Sai cosa significa sentirsi pieno ma nonostante tutto sei sempre andato avanti a testa alta. Luca io ti stimo per quello che hai fatto. Luca io ti amo per la persona che sei. Luca sono tanto fiero di te”.

