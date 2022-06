LDA “miglior promessa dell’anno”/ Sbanca al Pizza Village Napoli 2022

Amici 21, LDA conquista Napoli al Pizza Village 2022

Reduce dal sold-out conseguito alla data di apertura dello show di due date del Gigi uno come te: 30 anni insieme, tenutosi a Piazza del Plebiscito per il trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA torna a cantare dal vivo e a incantare Napoli. Ebbene sì, stavolta l’occasione è la partecipazione del “vincitore mancato” di Amici 21 di Maria De Filippi alla data del Pizza Village del 23 giugno 2022, tenutasi dinanzi allo sfondo suggestivo del Lungomare di Via Caracciolo. Per l’occasione, l’ex Amici 21 -allievo dei record al talent di Maria De Filippi, per il record di stream raggiunto su Spotify Italia e il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo possibile nella storia di Amici, con il singolo di debutto in musica, Quello che fa male – si è esibito con un medley di successi estratti dal primo album eponimo. Si tratta di Scusa, Bandana e Quello che fa male.

Al momento della performance sulle note del singolo certificato disco di platino da FIMI, Napoli è diventata un tripudio di cori e flash degli smartphone degli innumerevoli fan di LDA rivolti verso il cielo stellato. “Almeno una volta nella vita è capitato a tutti”, ha così presentato Quello che fa male all’amata Napoli il 19enne, prima di finire in balia della commozione, dinanzi alle grida dei fan accorsi per lui al Pizza Village Napoli 2022. “Cosa ha rappresentato per me quest’anno? E’ stato molto intenso, poi quando vedi tutto questo.. -ha dichiarato inoltre, visibilmente commosso, il figlio di Gigi D’Alessio, palesandosi al settimo cielo alla visione del lungomare di Via Caracciolo gremito di fan sfegatati-. A Napoli cresci, tutti i giorni, è una scuola”.

LDA premiato all’evento Pizza Village

Ma non è tutto. Perché, subito dopo la conclusione del medley di LDA, Exclusive magazine. il web journal delle tendenze urban, ha premiato il 19enne conferendogli la targa come miglior promessa della musica nell’anno 2021-2022. E non mancano, intanto, i messaggi di supporto per LDA da parte dei fan attivi via social, come tra i più aggreganti i seguenti: “Premiato come miglior promessa del 2022 davanti alla tua Napoli, fiera di te”; “Quello che fa male, vista da migliaia di cellulari illuminati… Napoli è tua, miglior promessa 2022!”.

premiato come miglior promessa del 2022 davanti alla tua napoli, fiera di te💛 #lda @LDAilvero pic.twitter.com/i3HI3iRwwM — ƒαв ☆ (@m4leducata) June 22, 2022

quello che fa male

vista da migliaia di cellulari illuminati

napoli è tua, miglior promessa 2022

💙 #LDA @LDAilvero pic.twitter.com/rrEgNPtfZo — valeria ☁️; sçk era (@smarginandomi) June 22, 2022

tu, la tua musica e la tua Napoli

non serve nientʼaltro🫀#lda pic.twitter.com/3VPU28Dfyw — sara♡ (@egocentrissima) June 22, 2022













