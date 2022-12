LDA, Miriam Galluccio é la nuova fidanzata?/ L’indizio che toglie i dubbi

Amici 21 di Maria De Filippi, Miriam Galluccio é la fiamma top secret di LDA?

Mentre avanza incontrastato il successo di Luca D’Alessio in arte LDA, si infiamma, in rete, il gossip che vedrebbe il 19enne fare coppia con Miriam Galluccio. Reduce dalla emozionante notizia del debutto che lo attende a Sanremo 2023, tra i 22 artisti Big sanremesi confermati, il figlio di Gigi D’Alessio fa parlare di sé non solo per il nuovo traguardo e i suoi successi in musica, ma anche per gli affari di cuore. Il giovane ha recentemente ammesso, in una intervista radiofonica, di aver avviato una frequentazione con una ragazza top-secret del Sud-Italia e napoletana doc, dopo la rottura con Emanuela Pennino, che il gossip indica come la musa ispiratrice del singolo Quello che fa male. Quest’ultima é la canzone che il figlio d’arte presentava al debutto TV, ad Amici 21 di Maria De Filippi, e che raggiungeva in poco tempo le prime certificazioni di vendita FIMI per il giovane, facendo conseguire a LDA il record per il disco d’oro e il disco di platino ottenuto nel minor tempo nella storia di Amici, da un allievo concorrente al talent.

E mentre Emanuela Pennino sarebbe ormai solo un ricordo, nel mezzo del successo di Cado, il nuovo singolo rilasciato in duo con Albe, Lda potrebbe aver cambiato pagina in amore, con Miriam Galluccio. Si parla di una giovane ragazza ventenne e, come LDA, campana, che il cantautore 19enne di Napoli starebbe frequentando in intimità, come trapela dal gossip del momento. Il segnale social che avvalora il gossip é che LDA ha battuto un like all’ultima foto che la modella campana ha postato sul suo profilo Instagram. Segno che a LDA piaccia esteticamente la summenzionata ragazza e il riferimento é a uno scatto che immortala la ventenne mentre sfoggia tutto il suo fascino da fashion designer mora.

LDA va a Sanremo con il cuore impegnato?

Che i due giovani originari della Campania possano a breve ufficializzarsi pubblicamente come fidanzati? Chissà. Nel frattempo, LDA svela, in una nuova intervista, l’emozione condivisa con il padre Gigi D’Alessio, rispetto alla notizia che lo vede prossimo alla partecipazione a Sanremo 2023.

E nell’attesa di vederlo all’opera sul palco del Teatro Ariston, non é da escludersi l’ipotesi che la canzone sanremese di LDA sia dedicata alla tanto chiacchierata nuova fiamma.

