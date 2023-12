LDA: “Non ho proposto nessun brano ad Amadeus…”/ La verità del “grande assente” a Sanremo 2024

LDA é il grande assente al Festival di Sanremo 2024

LDA é il fenomeno POP di Amici 21 tra i “grandi assenti” a Sanremo 2024 e, intanto, risponde alla curiosità generale legata alla sua preannunciata assenza al Festival. Come trapela in una recente edizione speciale del Tg1, il direttore artistico e conduttore sanremese Amadeus ha reso noti i primi 27 tra i 30 concorrenti Big ammessi alla gara per il titolo di Canzone italiana, e dal momento che non é menzionato tra i competitor, per il dispiacere dei fan, intanto, LDA si impone come il “grande assente” al Festival in arrivo. Il motivo della assenza di LDA all’evento musicale in programma dal 6 al 10 febbraio 2024?

É lo stesso ex concorrente cantautore e mancato vincitore ad Amici 21, LDA, a rivelarlo in un’intervista concessa a Superguida TV nel mezzo della promozione del nuovo singolo, “Promesse”: “Non avevo proposto nessun brano ad Amadeus – fa sapere il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, scrollandosi di dosso il sospetto di una bocciatura festivaliera-. Avevo partecipato a Sanremo già quest’anno e avevo altri progetti in mente. Ciò non toglie che in futuro mi piacerebbe ripetere l’esperienza sanremese”. LDA chiude un anno 2023 di successo, segnato dal traguardo del debutto al Festival della Canzone conseguito a Sanremo 2023 come il più giovane Big tra i concorrenti: “L’esperienza del Festival di Sanremo mi ha fatto capire che i più grandi sono anche i più umili. Paradossalmente, mi ha aiutato a diventare ancora più umile”.

Ad Amici 21 Maria De Filippi , che ha segnato il suo debutto TV in musica, LDA ha dato vita a delle amicizie che nel tempo, anche dopo il talent show televisivo, hanno avuto delle evoluzioni più o meno positive: “Il successo ti fa capire solo chi c’era prima di tutto e chi è arrivato dopo. L’amico si vede soprattutto nel momento del bisogno e strada facendo l’ho capito ancora di più”, ammette il cantautore POP di Napoli, nato a Roma.

L’intervista é anche l’occasione per LDA di svelare la sua indipendenza dai social e per rivolgere gli elogi all’influencer Fedez, che di recente ha focalizzato l’attenzione sulla questione dell’importanza della salute mentale: “Ho apprezzato molto il discorso di Fedez. Sono convinto che uno dei problemi dei giovani siano proprio i social. Mi sono disintossicato dai social dopo essermi accorto che di dieci giorni ne avevo vissuti tre. Ora li sto usando di meno e infatti vivo meglio”, spiega l’ex Amici 21, che al talent show di Maria De Filippi ha rivelato di essersi scoperto vittima di ansia sociale, ansia e attacchi di panico.

