LDA: “Non sono mai stato una cima a scuola, anche se…”/ La confessione dell’ex Amici

Amici, LDA rompe il silenzio sul trascorso a scuola

Nel gossip made in Italy LDA si prepara per il ritorno alla musica in collaborazione con Gigi D’Alessio e dopo l’esordio ad Amici 21 svela il turbolento trascorso tra i banchi di scuola. L’occasione che il figlio d’arte di Gigi D’Alessio ha di poter tornare a parlare di sé é un intervento concesso ai microfoni di una puntata de “La Fisica dell’Amore“, programma televisivo di Vincenzo Schettini, il docente di fisica e content creator, anche noto come “La Fisica Che Ci Piace“.

LDA: é in uscita il nuovo album con Gigi D'Alessio?/ "L'abbiamo fatta grossa, Teneteci d'occhio il 3 maggio!"

Ospiti, il 23 aprile 2024, oltre al cantante Luca D’Alessio (LDA), la conduttrice Andrea Delogu, il divulgatore social Barbascura X e il cantante e attore Raiz.

Le dichiarazioni inaspettate di LDA, ex allievo ad Amici di Maria De Filippi

“Non sono stato una cima a scuola – fa sapere nel suo intervento LDA, fenomeno di Amici 21 di Maria De Filippi -, anche se avevo tutte le potenzialità. Solo che la notte andavo in studio e la mattina arrivavo stanco. Quando i docenti dicono agli alunni di non distrarsi, di stare attenti, hanno ragione. Siamo distratti, me ne rendo conto. -prosegue il figlio d’arte di Gigi D’Alessio -. Rimpiango una maggiore attenzione a scuola. Quando ero attento in classe tornavo a casa e non dovevo nemmeno studiare”.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino: amicizia finita?/ Il coreografo rompe il silenzio

Le dichiarazioni dell’ex allievo nella scuola delle arti di Amici di Maria De Filippi all’edizione di Amici 21, poi, concludono con un monito del figlio d’arte di Gigi D’Alessio: “Dico ai giovani: abbiamo tempo per stare con il telefono, viviamoci di più il momento. C’è sempre un genitore o un professore che ne sa più di noi. La mano che ti dà un adulto, nessuno ti conosce come i tuoi genitori. Ragazzi, parlate. Non abbiate paura di dire ai prof che non avete capito, non succede niente, non è una brutta figura”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA