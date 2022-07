LDA non sta bene e sparisce dal web, che succede?/ “Ho fatto il tampone e…”

Amici 21, LDA lontano dai social: il web si preoccupa per il beniamino pop

Può dirsi il record-man di Amici 21 di Maria De Filippi, per aver conseguito il disco d’oro e il disco di platino in tempi record nella storia del talent di Canale 5 e in questi giorni Luca D’Alessio in arte LDA torna a far parlare di sé, o meglio desta preoccupazione generale. Il motivo alla base delle paure covate sul conto del figlio di Gigi D’Alessio. Un allontanamento dai profili social da parte di LDA fa pensare al peggio ai fedeli sostenitori del figlio d’arte, ma cosa si cela alla base dell’assenza dal web del cantautore di Quello che fa male? A rispondere alla curiosità e alla preoccupazione generali del popolo della rete maturata sul conto del cantautore 19enne è il diretto interessato, LDA.

Denise Esposito, fidanzata Gigi D'Alessio: prima foto figlio Francesco/ Boom di like…

Riattivatosi in queste ore su Twitter l’ormai ex Amici 21, LDA, ha così risposto al popolo del web, turbato sul suo conto per la sua mancanza via social. “Amoriiii non sono scomparso -esordisce nel suo tweet di chiarimento, il fenomeno pop del momento-. Non sto molto bene, ma non preoccupatevi niente di graveee… Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono…”.

LDA/ "Amici? Momenti belli e brutti. Maria De Filippi speciale come donna"

LDA affetto da Covid-19? Arriva la risposta

Insomma, sembrerebbe che il figlio d’arte stia accusando dei malesseri psicofisici, complice anche lo stress accumulato nel corso degli ultimi mesi dati gli innumerevoli progetti lavorativi che tengono impegnato il giovane cantautore pop di Napoli, ormai sotto contratto discografico con Columbia Records (Sony Music Italy).

“Ho fatto il tampone con esito negativo ringrazian’ a Dij!”, poi prosegue il cinguettio della verità di LDA, che quindi non ha contratto il tanto temuto male dei giorni nostri, il Coronavirus-. Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene Luchino”. Nel frattempo, LDA si dichiara in trepidante attesa di pubblicare il suo secondo album di inediti dopo l’eponimo album di debutto, che lo ha consacrato come la giovane promessa della musica pop dell’anno 2021-2022, reduce dal sold-out ottenuto alla data di apertura del Gigi uno come te: 30 anni insieme, il live dedicato al trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio.

LDA verso un duetto dopo Amici?/ "Canto in inglese" "La mia crush? Ariana Grande!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA