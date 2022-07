LDA, nuova fidanzata dopo l’ex Emanuela?/ “E’ una bellissima persona e…”

Amici 21, LDA si racconta in un’intervista post-talent

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA torna al centro dell’attenzione mediatica per un intervento inedito in cui replica a chi si chiede se abbia un nuovo amore dopo quello avuto con la musa ispiratrice della sua musica, Emanuela Pennino.

I due ormai ex si sono lasciati ancor prima che il figlio di Gigi D’Alessio intraprendesse il percorso tv ad Amici 21, il naufragio di un amore che LDA ha tramutato in una valvola di sfogo per la realizzazione della sua musica. Quello che fa male, Sai, Scusa, Io volevo solo te, Bandana sono i singoli contenuti nel primo album di debutto eponimo del figlio di Gigi D’Alessio, nonché le sfumature della storia d’amore del giovane diventata musica. E incalzato dalle domande dell’ex insegnante di canto avversa ad Amici 21 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, LDA non ha nascosto di sentirsi felice dal punto di vista sentimentale per la presenza di una nuova persona nella sua vita.

Le dichiarazioni inaspettate di LDA

“Allora, per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire, è una bellissima persona. Siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo. Spero che un giorno, magari…”, ha fatto sapere il cantautore 19enne, per poi non nascondere di aver vissuto dei colpi di fulmine, come l’ultimo, ovvero la frequentazione intima che sta vivendo in questi giorni.

Ma non è tutto, perché nel suo intervento post-Amici 21 LDA ha inoltre anticipato di avere in cantiere un nuovo album o meglio il degno erede dell’eponimo disco di debutto, il cui rilascio è previsto per il prossimo autunno. Insomma, il destino di LDA potrebbe riservare ai fedeli fan del 19enne delle importanti novità, sia in campo sentimentale che in campo professionale.

