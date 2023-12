LDA, nuovo giudice a “The Voice Kids”?/ Spunta la candidatura dell’ex Amici

LDA si racconta in un’intervista inedita: spunta il sogno nel cassetto, per The Voice Kids

É un LDA senza filtri il protagonista di un intervento rivelatorio che svela i progetti in cantiere e avanza una candidatura al debutto a The Voice Kids, dell’ex Amici 21. Strizzando l’occhio alla produzione di casa Rai del format condotto da Antonella Clerici, dedicato ai giovani talenti vocali bianchi, bambini e bambine, in una nuova intervista concessa a SuperGuida TV LDA non fa mistero del fatto che gli piacerebbe tornare ad apparire in TV, come giudice a The voice Kids.

LDA, pronto a sostituire Gigi D’Alessio nel cast di The Voice Kids

Mentre il padre d’arte e di fama internazionale, Gigi D’Alessio, siede sulla poltrona di giudice di The Voice Kids insieme ai colleghi Arisa, Loredana Bertè e Clementino, LDA minaccia la summenzionata giuria avanzando così la sua candidatura: “Mi piacerebbe tanto fare il giudice ma non per le conoscenze che ho. Mi piacerebbe farlo per i bambini a The Voice Kids ma non in modo condiviso con papà -fa così sapere del suo sogno nel cassetto, l’ex Amici 21 reduce dal debutto festivaliero a Sanremo 2023 e preannunciato grande assente a Sanremo 2024-. Sono convinto che potrei dare qualcosa a questi ragazzi essendo io loro coetaneo”.

In replica alle domande nell’intervista, sulla possibilità di un duetto con il papà d’arte Gigi D’Alessio, LDA non esclude in futuro la chance di una collaborazione in famiglia: “Mi piacerebbe fare canzoni con papà. Non ci vedo nulla di male. E’ sempre bello condividere qualcosa con un genitore”.

Dichiarazioni particolarmente importanti quelle rilasciate dall’ex concorrente cantautore di Amici 21 di Maria De Filippi che, intanto, non figura tra gli ospiti musicali previsti alla edizione corrente del talent show che lo ha scoperto come il “Justin Bieber italiano”, Amici 23. Che il giovane talento cantautore possa a breve tornare a parlare dell’arcano della sua assenza dallo studio di Amici? Chissà!

