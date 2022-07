LDA, nuovo sold-out dopo Amici/ “Il Palapartenope di Napoli è il sogno di una vita!”

LDA diventa sold-out e si sposta al Palapartenope: cosa cambia in vista del tour

Dopo il sold-out raggiunto alla data di apertura del Gigi uno come te: 30 anni insieme – il live partenopeo tenutosi in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dedicato al trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio- Luca D’Alessio in arte LDA festeggia un nuovo ed importante traguardo nell’industria musicale. Ebbene sì, il giovane cantautore del singolo certificato disco di platino in tempi record ad Amici 21, Quello che fa male, festeggia in queste ore il conseguimento di un sold-out tutto suo. Così come lo stesso cantautore di Napoli dà ora annuncio via Instagram, con un post pubblicato per i fan, uno dei tre concerti evento previsti dal tour, in partenza a breve, ha registrato il tutto esaurito.

Si tratta della data napoletana che si sarebbe dovuta tenere alla Casa della Musica, il 5 dicembre 2022 in Campania, e che dato il sold-out registrato ora si sposta al Palapartenope di Napoli, che rappresenta la realizzazione di un altro grande sogno per il “vincitore mancato” di Amici 21 di Maria De Filippi.

La promessa di LDA destinata ai fan

“Voglio ringraziarvi uno ad uno, mi state facendo vivere un sogno -dichiara visibilmente emozionato il giovane fenomeno pop, in un nuovo messaggio condiviso tra le Instagram stories-, vi sto parlando proprio con il cuore in mano. La data della Casa della Musica è sold-out e ci siamo spostati al Palapartenope, che è il sogno di una vita, sono sempre andato lì da spettatore”. Da qui, quindi, la promessa destinata ai fan, da parte di LDA: ” Non vi deluderò, promesso. Vi sono debitore a vita, grazie”.

Nel frattempo, inoltre, LDA celebra anche l’uscita del nuovo singolo: si tratta della versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele, che si candida per l’elezione del tormentone dell’estate 2022. Il singolo spagnolo si presenta dalle vibes calienti e al contempo romantiche, rievocando il messaggio di Quello che fa male in una chiave musicale latin-pop, che si presta alle atmosfere dei balli latini. Insomma, il nuovo pezzo di LDA può già dirsi il singolo perfetto per l’estate 2022!













