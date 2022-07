LDA, nuovo traguardo dopo Amici 21/ Bandana si avvicina al disco d’oro…

LDA raggiunge un nuovo traguardo su Spotify: Bandana diventa oro?

Prosegue incontrastato il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, che -dopo il record raggiunto al talent per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia del format di Canale 5 – ora torna a sorprendere i fan e anche se stesso, con un nuovo traguardo appena raggiunto in musica. Come lui rende noto, riattivatosi tra le Instagram stories, LDA celebra in queste ore un nuovo importante risultato conquistato con tenacia su Spotify Italia, grazie agli ascolti totalizzati da parte dei fedeli supporters. Si tratta del numero complessivo di stream conseguito dal singolo estivo estratto dall’album eponimo de debutto in musica di LDA, Bandana, che ha ufficialmente superato la soglia degli 8 milioni di ascolti su Spotify Italia.

LDA, nuovo album?/ Il duetto con Gigi D'Alessio? "Non ce la facevo a..."

“Grazie mille veramente a tutti, Bandana ha superato gli 8 milioni di stream -fa sapere il figlio di Gigi D’Alessio ai fan e non tra le storie appena condivise su Instagram, per poi dare annuncio che a breve conseguirà una nuova certificazione di vendite FIMI-, quindi siamo vicinissimi al disco d’oro, veramente vicini vicini”. Insomma, dopo il disco d’oro e il disco di platino raggiunti con il singolo di debutto Quello che fa male, LDA si dichiara prossimo all’oro con Bandana.

LDA non sta bene e sparisce dal web, che succede?/ "Ho fatto il tampone e..."

Un nuovo album è in cantiere per LDA

“Ora che l’America sembra te, perché è più lontana..”, canta LDA nel ritornello del papabile tormentone dell’estate 2022 in corso, Bandana, che parla di un amore inconsapevole e mancato forse per un pelo, o meglio per un sogno, un’ambizione, che nel caso del cantautore di Napoli è da sempre quello di fare musica. Attraverso i testi delle sue canzoni, LDA fa vivere la storia d’amore che lo ha segnato per sempre, in tutte le sue sfaccettature, un sentimento che per il giovane ha rappresentato il motore propulsore per realizzare la sua arte, segno che il grande amore può vivere per sempre in altre forme.

LDA/ "Amici? Momenti belli e brutti. Maria De Filippi speciale come donna"

Nel frattempo, come lui ha dichiarato a Dimmi di te, web format di Lorella Cuccarini, si avvicina il rilascio del nuovo e secondo album di LDA: “Manca un pezzo nella track-list del disco”, insomma manca poco alla pubblicazione del nuovo lavoro discografico del figlio di Gigi D’Alessio, che potrebbe uscire per l’autunno 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA