LDA: Quello che fa male conquista Carpool Karaoke/ Reunion Amici 21 con Albe e..

LDA registra il suo primo Carpool Karaoke: che succede dopo Amici 21?

Mentre si fa sempre più insistente la voce che lo vedrebbe in procinto di partecipare tra i concorrenti a Sanremo 2023, LDA conquista il Carpool Karaoke con Quello che fa male, e non solo. Sembra farsi sempre più vicino il rilascio del preannunciato secondo album per il fenomeno pop di Amici 21, che lo stesso LDA ha anticipato di recente tra le Instagram stories come un progetto che include dei “featuring con amici”. Questo, dal momento che, riattivatosi tra le Instagram stories, il figlio di Gigi D’Alessio ora si lascia immortalare insieme ad Albe, con cui ha registrato di recente nel web un’anticipazione di Cado, quello che potrebbe rivelarsi un nuovo singolo estratto dal secondo album in arrivo. Ma non solo. Parlando di un live a San Severo che lo attende, LDA annuncia che allo show figurerà anche Crytical. Che sia prevista una reunion tra cantanti di Amici 21, nel secondo album in cantiere del figlio d’arte, non é quindi un’ipotesi azzardata.

Tra le nuove storie condivise con il web, nel dettaglio, LDA figura a bordo della vettura del rinnovato Carpool Karaoke, la sfida a suon di vocalizzi live on the Road condotta da Nicola De Divitiis. E a fare da tappeto musicale del Carpool Karaoke é il singolo di debutto ad Amici 21 e nell’industria musicale del cantautore 19enne di Napoli, Quello che fa male. Una ballad pop dalle influenze hip-hop, che si é aggiudicata il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record nella storia di Amici, ad Amici 21.

“Perché amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare”, canta LDA in dei live vocals nel nuovo video condiviso tra le Instagram stories, mentre é in dolce compagnia con il conduttore De Divitiis e in quello che sembra essere il teaser di un nuovo appuntamento del Carpool Karaoke. In attesa di vedere l’episodio integrale, poi, sempre tra le storie LDA annuncia: “Il 15 ottobre sono a San Severo con Crytical. Non puoi mancare… Sennò mi pigl’ collera (Sennò ci resto male, tradotto dalla lingua napoletana, ndr)”. E non mancano neanche dei nuovi scatti che immortalano il 19enne in dolce compagnia con Albe: i due cantanti di Amici 21 hanno mandato in visibilio il popolo del web condividendo una prima registrazione live del loro duetto sulle note di Cado, per poi presentare il possibile nuovo singolo sul palco del Webboh Fest, il tutto trasmesso live in una diretta su Instagram. Due interventi che farebbero di Cado una canzone figlia dei social, molto attesa dai fan del duo di Amici 21, in particolare dalla generazione Z.

Questo mentre si avvicina Sanremo 2023 e con il Festival la possibilità che LDA possa presenziare alla kermesse, sul palco del Teatro Ariston. Nonostante la mancata vittoria di Amici 21, andata a Luigi Strangis, LDA é l’ex allievo dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi a registrare il numero più alto di ascoltatori mensili su Spotify Italia. Un dato aggiornato a inizio ottobre 2022 e che porterebbe Amadeus a volere nella line up dei concorrenti del suo quarto Festival anche il figlio di Gigi D’Alessio. Per la partecipazione di LDA al Sanremo 2023, che si terrà dal 7 all’11 febbraio con la presenza della co-conduttrice Chiara Ferragni alla prima e all’ultima serata sanremese, non si escludono quindi tre ipotesi:

LDA potrebbe presenziare alla kermesse in solitaria. Oppure potrebbe esserci un duetto il padre Gigi D’Alessio, con cui LDA ha registrato il sold-out al primo live del Gigi uno come te: 30 anni insieme, lo show di Piazza del Plebiscito con Amadeus tra gli ospiti, dedicato al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio. In alternativa, potrebbe registrarsi una collaborazione tra LDA e un featuring di uno o più artisti, magari ex Amici 21.

Staremo a vedere, quindi, cosa riserverà a LDA il futuro.











