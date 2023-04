LDA: “Questa cosa sta iniziando a starmi stretta..”/ Rotto il silenzio social

LDA rompe il silenzio, in vista del debutto live: che succede dopo Amici 21 e Sanremo 2023?

LDA torna a parlare ai fan, a margine del silenzio social che lo vede protagonista nell’attesa del ritorno live, all’orizzonte. Reduce dal debutto festivaliero conseguito al Festival della canzone italiana come il più giovane tra i Big di Sanremo 2023, l’ex Amici 21 di Maria De Filippi e fenomeno pop del momento si prepara per il primo tour di concerti da cantautore affermato nell’industria della musica made in Italy. “LDA live“, il tour di Luca D’Alessio, é in partenza il 19 aprile 2023, per un tris di concerti previsti da Nord a Sud Italia, nelle date evento di Milano, il 19 aprile ai Magazzini generali, Roma il 23 aprile all’Orion Club e Napoli il 21 aprile al Pala Partenope.

E, intanto, a fronte dei giorni che lo vedono lontano dai social media e che hanno destato inevitabilmente preoccupazione generale, tra gli internauti nel web, in particolare i fan, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e la ex moglie Carmela Barbato rilascia una confidenza intimista commossa e commovente. In vista del via a LDA live, il nuovo traguardo che lo attende con i concerti evento in partenza dopo il record segnato ad Amici 21 ( il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo, Quello che fa male), Luca D’Alessio in arte LDA palesa l’ansia da prestazione che lo logorerebbe nell’attesa del nuovo debutto.

“Non riesco a dormire…L’emozione è tanta -. Esordisce nella confidenza rilasciata ai fan, via Instagram stories, LDA, poche settimane dopo il rilascio del primo vero album dopo l’eponimo, Quello che fa bene-. E sarà proprio Luca a parlarvi sul palco in queste tre date per me indimenticabili. Vivo continuamente con il peso di dimostrare a qualcuno quello che veramente so fare e non vi nego che con il passare dei giorni questa cosa mi sta iniziando a stare stretta”.

Presenti a LDA live, anche gli ex Amici Aka7even, Crytical e Albe

Quello che si direbbe uno sfogo del cantautore che all’età di soli 20 anni vanta traguardi da record in campo musicale, nell’attesa per il via a LDA live, poi prosegue per l’ex Amici 21: “Vorrei ricordare a tutte queste persone che dietro ad LDA c’è Luca, un ragazzo normalissimo di 20 anni con un sogno nel cassetto. Non ci posso credere che piano piano il mio sogno si sta realizzando”. E, in conclusione, il messaggio che rompe il silenzio social di LDA conclude: “Tra poche ore ci sarà il mio primo vero concerto e vi giuro che non mi sembra vero”.

Insomma, con il nuovo messaggio social LDA promette al fandom e ai fruitori di musica in generale il massimo impegno per un grande debutto live, in occasione dei primi concerti dal vivo. E delle tre date evento, in particolare, si rileva lo spoiler della partecipazione degli altri ex Amici cantautori Crytical, Albe e Aka7even.













