LDA reinventa Alex Britti a Sanremo 2023: “Noi ci siamo divertiti molto”/ Web in tilt

Sanremo 2023, LDA e Alex Britti si fondono in un duetto per la gara-cover dei 28 Big

Nel mezzo della gara di Sanremo 2023, il più giovane tra i Big in corsa, LDA, manda i fan in visibilio, e in particolare accade per il duetto sanremese del 19enne con Alex Britti. In occasione della gara nella gara dei 28 Big del Festival, la gara cover, il figlio di Gigi D’Alessio ha sconfessato le voci che lo preannunciavano in duetto con un altro ex talento di Amici -tra i più quotati Aka7even e Albe. Alla gara cover di Sanremo 2023, il cantautore 19enne si esibisce sulle note di una cover personalizzata sulle note di Oggi sono io, anticipando il remix che figura come traccia #15 nella tracklist che compone il suo “primo vero album”. Il secondo dopo l’eponimo LDA, in uscita il 17 febbraio 2023, Quello che fa bene.

LDA, Se poi domani é tendenza YouTube/ Podio a Sanremo 2023? Aka7even: "Hai spaccato"

Con lui, sul palco del Teatro Ariston, c’é un Big -nel vero senso- della musica made in Italy, di cui é in origine Oggi sono io, Alex Britti. E la prova-cover vede LDA reinventare Britti, con l’aggiunta delle barre scritte di proprio pugno al testo della canzone originale, scelta per il duetto festivaliero. Una performance che ora fa incetta di consensi, tra gli utenti nel web, con il duetto dell’artista di Napoli uscente di Amici 21, record con Quello che fa male (per il conseguimento del disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci nella storia del talent Amici), che gli internauti consacrano come la migliore cover di Sanremo 2023. Questo, per il matching vincente tra le generazioni, Generazione zeta e Boomers, di cui LDA e Alex Britti sono gli artisti più rappresentativi nella kermesse di Sanremo 2023. Dove il “Justin Bieber italiano” 19enne in duo con un travolgente Britti alla chitarra sfoderano il talento del cantautorato.

E al contempo LDA suggella il suo debutto al Festival in tre ruoli, con la canzone Big in corsa, Se poi domani: é autore con Alessandro Caiazza e compositore con il cugino Francesco D’Alessio, che lo accompagna a Sanremo 2023 come direttore d’orchestra.

LDA: Albe chiude i rapporti per la cover con Britti? Il gesto che toglie i dubbi

Alex Britti e LDA rompono il silenzio sul duetto a Sanremo 2023: il sentiment web

“Noi ci siamo divertiti un sacco”, rompono intanto il silenzio sul duet-cover sanremese, LDA e Alex Britti, in un post, che il 19enne condivide via Instagram con gli internauti. La foto immortala i due artisti particolarmente felici della loro amicizia musicale. Comuni denominatori tra lor, la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi (LDA nel ruolo di concorrente e Alex in quello di esperto di musica), e la città natale di Roma, anche se il figlio d’arte da sempre manifesta un senso di appartenenza alla amata Napoli, città di origine dei genitori separati, il papà d’arte Gigi D’Alessio e Carmela Barbato.

"Se poi domani" testo completo canzone di LDA Sanremo 2023/ Romantico cuore di sabbia



Intanto, i fan del duo ringraziano il duo di beniamini per l’emozione della collaborazione, uno dei 15 ingredienti di “Quello che fa bene“.

Nel dopo Festival di Sanremo 2023 i due artisti potrebbero, inoltre, esaudire il sogno che accomuna i rispettivi fandom. Questo, collaborando sul palco in nuovi concerti, per un duetto a grande richiesta dei fandom, con LDA già atteso dal vivo. L’ex Amici 21, oltre ad annunciare la tracklist di Quelli che fa bene, condivide le date LDA live tour in un post e lo stesso fa per le date di incontro con i fan LDA instore.













© RIPRODUZIONE RISERVATA