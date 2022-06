LDA replica alle teorie web sul silenzio social/ “Perdonatemi, ma..”

LDA si trincera in un silenzio sulla musica, dopo Amici 21

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio intrapreso nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA torna a far parlare di sé. Di recente ci si è chiesto tra i fedeli fan del cantautore 19enne e allievo record di stream di Amici 21 (il singolo lanciato nella scuola di Maria De Filippi, Quello che fa male, oltre a raggiungere il record di oltre 21 milioni di ascolti su Spotify Italia, diventa certificato disco d’oro e il disco di platino in tempi biblici nella storia del talent di Canale 5) il motivo legato alla scelta di LDA di trincerarsi in um silenzio assordante sulla sua musica.

Nel mezzo degli interrogativi del web, LDA si è prima lasciato immortalare in una mute-story tra le stories su Instagram insieme al rapper di Salerno, Peppe Soks, in una sessione di studio, e poi in queste ore ha finalmente rotto il silenzio sui motivi legati alla scelta di concedersi del tempo lontano dai social. Questo, indirettamente anche a smentita dei detrattori che lo vorrebbero vedere già all’epilogo della sua carriera di successo appena avviata, contro le nomee di “figlio di” e “raccomandato”, in quanto figlio di Gigi D’Alessio.

Amici 21, LDA svela il motivo del silenzio social sulla musica

“Ciao ragazzi, perdonatemi se non mi sto facendo sentire, ne ho approfittato di questo giorni per godermi le mie nipoti la famiglia…” esordisce Luca D’Alessio in arte LDA, lasciando intendere di essersi concesso del sano relax lontano dai social network. Dopodiché il 19enne ricorda che ad attenderlo è poi la nuova data dell’instore tour – tutto esaurito – prevista a Caserta, e il live show tanto atteso che lo vedrà coprire il ruolo di special – guest al concerto partenopeo del tour in corso di Aka7even, la data fissata alla Casa della Musica per il 6 giugno 2022.

Tra le Instagram stories rivelatrici, poi, LDA non ha nascosto che nonostante la pausa di riflessione che si è concesso, continua a dedicarsi alla scrittura di nuovo materiale in studio di registrazione. E intanto si fa sempre più incessante la voce che vedrebbe LDA prossimo al rilascio del secondo album di studio, che potrebbe giungere a pochi mesi di distanza dall’album di debutto eponimo, facendo così conseguire al 19enne un nuovo record musicale.













