LDA: reunion tra ex Amici con Nunzio, alla finale di Battiti live/ Le reazioni

LDA canta e incanta sul palco della finale di Battiti live: la reunion post-Amici 21

Avanza incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA ed alcuni tra i suoi ex compagni di studio ad Amici 21 di Maria De Filippi, quali il vincitore del talent Luigi Strangis, Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli. I giovani talenti, i primi due cantanti e gli ultimi due ballerini, si sono non a caso ritrovati sullo stesso palco a diversi mesi dalla fine del talent show, in occasione della puntata finale di Battiti live 2022, il viaggio itinerante conclusosi nel cuore della musica con la tappa registratasi a metà luglio 2022 a Trani.

LDA canta Lo que mas nos duele con Crytical/ La reunion post-Amici

La puntata epilogo di Battiti live 2022 è andata in onda in prima serata, su Italia 1, il 2 agosto 2022 e ha fatto incetta di interazioni social del web, proprio rispetto alla partecipazione dei summenzionati ex Amici 21. In particolare a scatenare i telespettatori, o meglio il popolo del web, rivelandosi particolarmente aggregante in rete -dell’ultima puntata di Battiti live- è stata la presenza di LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, per l’occasione, ha eseguito una performance promozionale sulle note del successo estivo estratto dal primo album di studio eponimo e dal titolo Bandana. Una performance che piace molto al popolo del web, tanto che il relativo post di Battiti live su Instagram segna oltre 1.000 like: il figlio d’arte ha tenuto a lanciare all’evento un messaggio importante, quello della stretta collaborazione sul palco avuta insieme ai ballerini ed ex allievi di Amici 21, Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli, entrambi ex allievi di Raimondo Todaro ad Amici 21.

LDA/ "Bandana? Il brano parla di una storia d’amore estiva fatta di alti e bassi"

I progetti in cantiere di LDA

Il cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi nella scuola più amata dagli italiani, dopo il record raggiunto per il disco d’oro e il disco di platino conseguiti in tempi biblici nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male, a Battiti live lancia quindi un messaggio positivo, con il sodalizio artistico stretto insieme ai “rivali” ballerini di Amici. Memorabile resta il ballottaggio che ha visto ad Amici 21 contendersi un posto alla finale del talent, LDA e Nunzio, al di là della loro amicizia, in un incontro-scontro rivelatosi all’ultimo sangue tra prove di canto e passi di danza latino-americana.

LDA, Lo que mas nos duele la svolta latin-pop/ Conquista il Coca Cola Summer Festival

Nel frattempo, inoltre, sono previsti dei nuovi progetti in cantiere per LDA: si parla di un tour e un secondo album di studio, in arrivo per l’autunno 2022, dopo il rilascio della versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele, avvenuto il 29 luglio 2022.

