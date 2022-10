LDA ricoverato a Roma, live show posticipato/ Come sta l’ex Amici? Fan preoccupati

Amici 21 di Maria De Filippi: LDA finisce in ospedale: che succede al cantante di Quello che fa male?

Ha appassionato i telespettatori di Amici 21 di Maria De Filippi, dove ha conseguito il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent, e in queste ore Luca D’Alessio in arte LDA preoccupa i fan. Il motivo? L’ex Amici 21 si é lasciato ritratte in foto via Instagram, mentre si trovava disteso su un letto d’ospedale, in un evidente stato di ricovero ospedaliero in quel di Roma. Una foto che LDA ha corredato con un messaggio destinato ai follower, in cui lui annulla la sua partecipazione originariamente prevista a San Severo, per la data del live di domenica 16 ottobre 2022, dati dei sopraggiunti problemi di salute che gli impediscono di presenziare all’evento domenicale.

Gigi D'Alessio replica agli hater/ "LDA verso Sanremo 2023? Mo vediamo, se..."

“Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto-esordisce Luca D’Alessio in arte LDA nel sentito messaggio destinato al popolo del web-, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito”. Quindi, la comunicazione del figlio di Gigi D’Alessio ed ex Amici prosegue con le rassicurazioni del cantautore 19enne rispetto al suo stato di salute generale: “Non è nulla di grave, tranquilli! A presto amoriiii. Il vostro Luchino…”.

LDA: Quello che fa male conquista Carpool Karaoke/ Reunion Amici 21 con Albe e..

Il web augura a LDA una pronta guarigione

A quanto pare, la presenza di LDA a San Severo sarebbe posticipata a data da destinarsi, secondo le ultime righe che emergono dal messaggio diramato via social dal diretto interessato. A margine dello stesso, intanto, il popolo del web si mobilita in massa a inoltrare messaggi di auguri per una pronta guarigione a LDA. “Amore nostro, guarisci presto, siamo con te”, si legge tra i vari messaggi inoltrati al cantante di Quello che fa male dal popolo del web. E tra i messaggi vip, non manca quello dell’ex compagno di studio ad Amici 21, Albe: “Troppi Pan di stelle, il troppo stoppia, amo ..riprenditi scemo”.

LEGGI ANCHE:

LDA: salta Cado in duetto con Albe?/ "Nel nuovo album, ci saranno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA