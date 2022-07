LDA ritrova Lorella Cuccarini/ L’abbraccio dopo l’eliminazione ad Amici 21

Prosegue il successo di LDA, dopo Amici 21 e le polemiche web

Avanza incontrastato il successo di Luca D’Alessio in arte LDA dopo l’uscita di scena da Amici 21 di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 che ha permesso al 19enne di dimostrare il suo talento nel cantautorato in barba alle etichette dei detrattori che lo considerano un “raccomandato” nell’industria musicale, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Così come ha reso noto lui stesso in un nuovo intervento social, LDA si avvicina al conseguimento del nuovo disco d’oro certificato FIMI per il singolo estivo Bandana, che lui ha scritto nel mezzo del percorso di studio intrapreso ad Amici, finito con la sua eliminazione avvenuta al sesto serale del talent, tra le polemiche più disparate. Tra quest’ultime, quella che si è sollevata nel web e che ha indicato tra gli altri la maestra di canto del team avversario a quello di LDA facente capo a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, come principale responsabile dell’eliminazione del 19enne a pochi passi dalla finale del talent.

LDA vittima di stalking dopo Amici 21/ L'appello ai fan:"Ci sono cose non giuste"

La “più amata dagli italiani” è stata tacciata in particolare di aver lanciato un guanto di sfida iniquo alla squadra avversaria, sfidando LDA e il compagno di squadra Luigi Strangis con gli allievi Alex Wyse e Sissi, sulle note di una cover di Se piovesse il tuo nome, un brano di Elisa ritenuto dai più per le corde di quest’ultimi e a sfavore degli allora allievi di Rudy Zerbi. Lo scontro tra i due duetti, come stabilito dal verdetto dei giudici Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, ha dato per vincitori Alex e Sissi, il che ha contribuito all’eliminazione di LDA al talent e all’insorgenza di una serie di annesse polemiche sollevate da chi, nel web, avrebbe voluto che LDA si confermasse tra i finalisti di Amici 21. Ciò nonostante, però, LDA riceve in queste ore la sorpresa dell’ormi ex maestra di canto avversa, Lorella Cuccarini.

LDA canta Bandana a Tim Summer Hits 2022/ Tutti gli ospiti di Rimini

Lorella Cuccarini ritrova LDA

A rendere pubblica la notizia della “reunion” post-talent è la stessa showgirl tra le Instagram stories, lasciandosi ritrarre in uno scatto che la immortala in un abbraccio con un giovane, che immortalato di schiena si rivela essere proprio LDA, dal momento che il diretto interessato ora sua volta condivide il post tra le storie. E dal momento che Lorella Cuccarini conduce il format Dimmi di te, non si escluderebbe un’imminente collaborazione all’orizzonte tra il figlio di Gigi D’Alessio e la showgirl, per un’intervista che potrebbe rilasciare il cantante di Quello che fa male, singolo di debutto che ha raggiunto il record per il disco d’oro e il disco di platino ottenuti nel minor tempo possibile nella storia di Amici di Maria De Filippi.

LDA e Stefano De Martino insieme sul palco/ "Piano B al Tim Summer Hits..." (VIDEO)













© RIPRODUZIONE RISERVATA