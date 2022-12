LDA, rompe il silenzio social: “Non dormo più…”/ Che succede prima di Sanremo 2023?

Sanremo 2023, LDA torna ad attivarsi sui social: il messaggio per i fan

Mentre si fa sempre più vicino il via a Sanremo 2023, LDA rompe il silenzio social di questi giorni, seguito al live pre-Festival. In occasione del Christmas Village show della Mostra d’Oltremare di Napoli, Luca D’Alessio in arte LDA é tornato ad attivarsi dal vivo, in vista della competizione che lo attende al Teatro Ariston e che si terrà dal 1° al 7 febbraio 2023, sotto la conduzione e direzione artistica del #1 del Festival della canzone italiana, Amadeus. Al live partenopeo l’ex Amici 21 di Maria De Filippi ha eseguito un medley, tra alcuni dei suoi successi come l’imbattuta Quello che fa male -che detiene ancora il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record nella storia di Amici- e la cover di Tu vuo’ fà l’americano. Ma non solo. Perché sul palco, il cantautore 19enne ha anche replicato alle accuse di raccomandazione dei detrattori, in vista del suo preannunciato debutto a Sanremo 2023. Al live di Napoli datato 11 dicembre 2022 sono, poi, seguite diverse ore di silenzio social del figlio terzogenito di Gigi D’Alessio. Un’assenza che si é protratta per alcuni giorni, fino a stamane -15 dicembre- quando tra le Instagram stories LDA spiega di accusare disturbi del sonno.

Amici 22, Angelina su Mango: "La scomparsa di papà? Un trauma"/ "Avevo 13 anni..."

LDA si prepara per l’annuncio della canzone di Sanremo 2023

“Giampi, sono un po’ di giorni che non riesco a dormire…- dichiara tra il serio e il faceto il 19enne, parlando in un video a Giampiero Tramice, direttore management GGD Edizioni- Guardate qua…ma cos’é? Dateci consigli…Fateci sapere… aiutateci”. Nel suo messaggio condiviso con i follower, tra le stories, LDA sembra mostrare quelli che per lui sarebbero i segni delle notti in bianco e l’insonnia che da giorni lo attanagliano, prima di Sanremo 2023. Nel frattempo, inoltre, LDA si lascia immortalare presso l’aeroporto di Catania in Sicilia, palesandosi nel mezzo di un viaggio, quando lo attende il primo evento nell’evento di Sanremo 2023.

Amici 22, sfida Spotify/ LDA e Albe persistono, Aaron primo, Niveo scalza NDG, Wax...

LDA é atteso, tra i primi 22 Big di Sanremo promossi da Amadeus al Tg1, al Teatro del Casinò di Sanremo, domani 16 dicembre 2022. Nella diretta dal Teatro, saranno promossi alla lista dei primi 22 concorrenti sanremesi i 6 artisti vincitori del contest Sanremo giovani, in onda su Rai 1, Radio2 e in streaming sul sito RaiPlay. Nel corso della serata del 16 dicembre, che prevede la presenza dei Campioni in gara, LDA incluso, quindi Amadeus comunicherà anche i titoli dei brani del prossimo Festival. Non ci resta che attendere, intanto, per scoprire il titolo della canzone sanremese di LDA e quello delle altre novità musicali di Sanremo 2023…

LEGGI ANCHE:

Amici 22: collocamento per figli di, come Angelina e LDA? / Parla Cecchi Paone

© RIPRODUZIONE RISERVATA