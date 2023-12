LDA: “Sarebbe bello fare canzoni con papà…”/ Silenzio rotto sul rapporto con Gigi D’Alessio

Amici 21, LDA torna a raccontarsi dopo il successo raggiunto al talent show di Maria De Filippi: le verità, tra il passato e il presente

É un LDA senza filtri il protagonista di una confessione intimista sulla volontà di tornare a fondersi con il papà d’arte, Gigi D’Alessio. E non solo. Da sempre, rispetto al debutto televisivo in musica segnato tra il 2021 e il 2022 come cantautore concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA combatte il pregiudizio di chi lo reputa un raccomandato nell’industria musicale. Il preconcetto che nasce dal fatto che lui sia un figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, che concepiva il giovane con l’ex moglie storica Carmela Barbato.

Tuttavia, nell’intervento rilasciato in confidenza con Superguidatv, nel mezzo della promozione del nuovo singolo dal titolo Promesse, LDA non nasconde che tornerebbe a unire le forze nell’arte insieme al papà famoso e di l’influenza internazionale. Anche se ad un certo punto nella sua vita il “Justin Bieber Italiano” ed ex Amici 21 ha sentito fortemente la necessità di scrollarsi di dosso la nomea di “figlio di”.

LDA prossimo al duetto con Gigi D’Alessio?

“Mi piacerebbe fare canzoni con papà. Non ci vedo nulla di male. E’ sempre bello condividere qualcosa con un genitore”, fa sapere LDA, rompendo così il silenzio sui rapporti personali e artistici che intercorrono con il padre famoso.

Relativamente al nuovo singolo, rilasciato nella grand attesa per il Festival della Canzone che lo vede “grande assente a Sanremo 2024″, LDA inoltre ammette che gli sia capitato di disattendere l’aspettativa altrui rispetto a delle promesse non mantenute. “Tutti i giorni si fanno promesse che per dimenticanza o superficialità poi non trovano attuazione -fa sapere in una maturità inaspettata, l’ex concorrente allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21 di Maria De Filippi, nel post-rilascio del nuovo singolo-. Mi sono ripromesso di smettere di fumare ma ancora non ci sono riuscito”. Quindi, conclude: ” E poi c’è un’altra promessa che invece sto mantenendo. Mi sono sempre detto che nonostante il successo sarei rimasto con i piedi a terra. Sono consapevole che non si può piacere a tutti ovviamente”.

