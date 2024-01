LDA sfida gli haters, nel web: “Create voi la canzone!”/ Nuovo singolo in arrivo?

LDA lancia un nuovo format nel web, dopo l’esordio in musica ad Amici 21: l’idea vincente su TikTok

LDA é prossimo al rilascio di un nuovo singolo, dopo essersi imposto come protagonista indiscusso del Capodanno 2024 made in Napoli? L’ex Amici 21 di Maria De Filippi attenziona l’occhio pubblico tra le Instagram stories di una diretta live su TikTok, prevista nella serata di mercoledì 3 gennaio 2024, che aprirebbe al ritorno social nel nuovo anno appena iniziato, come al preludio di una novità in cantiere. Reduce dall’ospitata musicale registrata a grande richiesta del fandom nel live di Capodanno 2024 napoletano, lo street-show evento registratosi a Piazza del Plebiscito a Napoli nella serata del 30 dicembre 2023 scorso, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato si riattiva tra le stories sul re dei social di Instagram. Quasi come a voler lanciare una sfida al web, haters in primis, destinando agli internauti in generale un invito a collaborare con lui nel suo mondo, ossia il cantautorato.

LDA, il Capodanno 2024 a Napoli é una sonora lezione a Holden di Amici 23/ C'entra la cover di Last Christmas

Questo, per la condivisione di uno stato inaspettato che potrebbe preludere alla realizzazione di una nuova opera musicale, a prima firma dell’ex Amici 21. “Create voi la canzone. Ci vediamo alle ore 22:00 e in diretta su TikTok. Non potete mancare, ciao”, fa sapere LDA tra le storie di annuncio , poco prima di dare il via alla nuova studio session, per la produzione di una nuova canzone che possa candidarsi al rilascio come il prossimo singolo in uscita nell’industria musicale.

LDA: web in tilt per il ritorno ai live/ "Grato a tutti, replichiamo..."

Per LDA la nuova canzone può avere una moltitudine di autori, anche improvvisati, come nel caso della sua diretta su TikTok:

“Siamo 2milacinquecento persone, non possiamo fare brutte figure… vince la canzone con il sample, sull’amore, triste…lei non mi vuole… Brano al piano con il testo italo-napoletano. Una canzone pop con parola chiave Napoli”, é la scelta artistica che LDA matura alla sessione di studio, sulla base delle preferenze espresse con i voti ai vari sondaggi indetti per il lavoro collettivo aperto sul re dei social cinese.

LDA é prossimo al rilascio di un nuovo singolo?

Il risultato dell’idea di LDA portata su TikTok ha dell’incredibile. L’ex Amici 21, in un tripudio di interazioni social tra like, commenti e condivisioni di consenso, si impone come il conduttore di un nuovo format nel web, complice la scelta vincente e aggregante di portare nel mondo social una sorta di workshop gratis per tutti che mostra le varie fasi di produzione, che si avvicendano prima del rilascio di un singolo. La canzone prodotta dalla live a sua prima firma, su suggerimento delle preferenze del web, porta il titolo di Cuorenero. E non é escluso, intanto, da parte del Justin Bieber italiano, che questa nuova canzone non possa essere pubblicata come il nuovo singolo dell’ex Amici.

LDA: "Abbiamo lasciato il segno..."/ La replica all'accusa ai figli d'arte di Amici, Holden e Angelina Mango

© RIPRODUZIONE RISERVATA