LDA, sfogo prima della première di Lo que mas nos duele/”Ci sono cose che fanno male”

LDA anticipa il rilascio del primo video musicale Lo que mas nos duele: lo sfogo web

Avanza incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che dopo il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo, Quello che fa male, presentato durante la sua partecipazione ad Amici 21, si prepara in queste ore per il rilascio su YouTube e in rete del primo video musicale in carriera. Ebbene sì, per le ore 14:00 in data odierna 5 agosto 2022, è prevista la première del visual video del nuovo singolo spagnolo Lo que mas nos duele, ovvero la versione spagnola di Quello che fa male, e LDA intanto condivide la novità con i fan in un nuovo intervento tra le Instagram stories, dove però lamenta di non godere di ottima salute al momento, parafrasando il ritornello di Quello che fa male.

“Ci sono un sacco di cose che apparentemente ci fanno stare meglio, ma in realtà ci fanno solo stare peggio -esordisce il figlio di Gigi D’Alessio tra le nuove storie, che anticipano il rilascio tanto atteso del video di Lo que mas non duele-. Esempio: l’aria condizionata. Noi alla sera la lasciamo accesa consapevoli che ci svegliamo con il mal di gola… ma a noi non ce ne fo**e proprio, perché fa caldo e non si respira”.

LDA sta male, prima del nuovo traguardo post-Amici 21

La rivelazione del giovane cantautore, tra il serio e il faceto, poi prosegue ancora: “E poi ti svegli con il mal di gola. Ho le difese immunitarie della Chicco”. Insomma, quando ormai manca poco alla celebrazione del nuovo traguardo su YouTube, LDA ammette di non essere al top della sua salute generale e a risentirne di più è il suo mezzo di comunicazione, la voce. Nel frattempo, però, sono i fan a sostenerlo fortemente, anche in vista del rilascio previsto per questo caldo inizio di agosto 2022, così come palesa lo stesso figlio di Gigi D’Alessio nella sua confidenza: “Tutti mi state scrivendo ‘Perché amiamo quello che fa male?’, credetemi non ho mai scritto frase più vera…”.

