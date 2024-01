LDA, si allarga la famiglia di Gigi D’Alessio: diventa zio?/ Parla mamma Carmela Barbato: “Sarò nonna…”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA é prossimo all’update di neo zio: Ilaria D’Alessio é in dolce attesa

LDA é in procinto di diventare ancora una volta zio, nella sua grande famiglia allargata del papà d’arte Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato, mamma dell’ex Amici. Il cantautore fenomeno pop uscente di Amici 21, dopo aver celebrato nella scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi il fratello neonato nonché nipote e quintogenito figlio di Gigi D’Alessio concepito con Denise Esposito, si prepara ora ad accogliere in famiglia la new-entry in arrivo, secondo quanto attenzionato con gioia al popolo nel web dalla madre, Carmela Barbato.

Ilaria D’Alessio, sorella di LDA, é incinta del primogenito

A quanto pare, é Ilaria D’Alessio, sorella di Luca D’Alessio in arte LDA, la futura mamma che porta in grembo la new entry nella grande famiglia allargata di Gigi D’Alessio. E l’annuncio é presto diramato da mamma Carmela Barbato in un post condiviso via Instagram: “Auguri amore mio, diventerò di nuovo nonna!”, scrive nel post di augurio destinato a Ilaria D’Alessio, a corredo di una foto che immortala la futura mamma col viso dal nasino all’insú valorizzato in un primissimo piano fotografico.

Un post che é intanto virale sul re dei social, in un tripudio di interazioni online di esultanza del popolo attivo nel web, tra cui in particolare i fan dell’ex Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA. E tra le reaction social su Instagram, oltre agli auguri estesi alla famiglia allargata di Gigi D’Alessio per la new entry all’orizzonte non mancano le parole di affetto dei fan destinate a LDA, per l’upgrade di zio. Questo, nell’attesa per il nuovo concerto evento che vede protagonista di un emozionante ritorno ai live concert, LDA, in occasione dell’Epiphany Festival che vede il giovane figlio d’arte special guest insieme all’ex Amici 20, Deddy.

