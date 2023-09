LDA: “Sono diventato ciò che sono per nascondere Gigi D’Alessio…”/ Silenzio rotto sul nome d’arte

Amici 21, il nome d’arte LDA non é una scelta a caso

É un LDA senza filtri né censure, il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, che si racconta in un’intervista esclusiva. L’occasione é una round-interview che il cantautore pop di Napoli, reduce dal conseguimento del titolo di “più giovane Big a Sanremo 2023” con il singolo disco d’oro Se poi domani, rilascia a Il messaggero.

LDA, reunion con Gigi D'Alessio a "Gigi uno come te"? / Il post sibillino

Reduce dall’upgrade del nuovo singolo Castello di sabbia, scelto come colonna sonora di “Di4ri, la seconda stagione”- in streaming su Netflix- il fenomeno pop che esordiva al debutto TV in musica come cantautore concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi spiega cosa si cela dietro il suo nome d’arte.

LDA, debutto a Tim Music Awards con 'Castello di sabbia': "L'anno delle prime volte.."/ Web in tilt!

LDA é l’acronimo del nome all’anagrafe del “Justin Bieber italiano”, Luca D’Alessio, il quale é il figlio terzogenito che il famoso cantautore di Napoli, Gigi D’Alessio, aveva dalla ex moglie storica Carmela Barbato. E non é a caso, la scelta del nome d’arte, nel caso del figlio d’arte che esordiva ad Amici 21, oltre il peso dell’accusa di una raccomandazione beneficiata per la parentela con l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo.

La verità di LDA, dopo l’esordio ad Amici 21

“Sono diventato Lda per nascondere il fatto di essere figlio di Gigi D’Alessio – confessa l’ex concorrente ad Amici 21, nella nuova intervista- poi per forza di cose è uscita fuori la verità”. Le dichiarazioni rivelatrici di LDA, poi, proseguono ancora, in riferimento al nuovo traguardo raggiunto a dispetto dei detrattori. “Castello di sabbia”, nuovo singolo di Lda, è la sigla della serie Netflix “D1ari”, disponibile in streaming dal 14 settembre. «E’ una grande emozione sentire la mia musica dopo il jingle della piattaforma», racconta quindi il cantautore pop rappresentativo della Generazione zeta, parlando della realizzazione di un altro sogno, quella del debutto sulla pregevole piattaforma di streaming Netflix, con una sua canzone.

LDA: "Dopo tanto lavoro, finalmente..."/ La replica all'etichetta "figlio di..."

Nel frattempo, inoltre, l’ex Amici 21 potrebbe essere prossimo alla reunion con il papà d’arte Gigi D’Alessio, in occasione del riconfermato show di Piazza del Plebiscito a Napoli, il “Gigi uno come te: l’emozione continua…”.











