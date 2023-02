LDA, spunta la tracklist del nuovo album Quello che fa bene/ “Sanremo 2023? Un…”

Sanremo 2023, LDA concorre tra i 28 Big: Quello che fa bene é il disco che contiene Se poi domani

Sale l’attesa per il via a Sanremo 2023, e intanto, il Big più atteso alla gara musicale, LDA, manda in tilt il web con gli spoiler di Quello che fa bene. Si preannuncia essere un sequel, nel bene, di Quello che fa male, il singolo con cui Luca D’Alessio in arte LDA esordiva nella musica al debutto TV ad Amici 21 di Maria De Filippi per poi aggiudicarsi, molto presto, il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci nella storia del talent show. Quello che fa bene (in uscita il 17 febbraio 2023, ndr) é il titolo del “primo vero album” dopo l’eponimo, LDA, il secondo in carriera per il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, nella cui tracklist é contenuta la canzone ammessa alla gara dei 28 Big promossi a Sanremo 2023, Se poi domani.

Fedez sbarca a Sanremo con "Muschio Selvaggio"/ Ma l'annuncio scatena le critiche

Scritta e nel testo a prima firma LDA con Alessandro Caiazza e composto nella musica dallo stesso ex Amici 21 con il cugino, che é al suo fianco al Festival come direttore d’orchestra, Francesco D’Alessio detto Kekko, Se poi domani é la canzone d’amore per antonomasia: “‘Se poi domani’ – fa sapere il cantautore 19enne di Napoli, in un intervento ad Askanews, nel pre-Festival – è una canzone d’amore autobiografica, è una di quelle canzoni che scrivi la mattina dopo un po’ appannato distrutto dai pensieri, ti ritrovi in studio ti sfoghi e ti senti 20 kg in meno e quello che vorrei trasmettere è quello che ho provato io durante la scrittura del pezzo”. La nuova opera del figlio di Gigi D’Alessio segna il debutto al Festival di LDA in tre ruoli chiave. Inteprete e cantante, autore e compositore, é ispirato alle orme del papà e ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio: “Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole”, aggiunge Luca D’Alessio AKA LDA.

Depeche Mode, ospiti a Sanremo 2023/ Amadeus: "Sono un grande fan"

LDA é pronto a svelare i titoli di Quello che fa bene, prima di Sanremo 2023…

Ma cosa rappresenta Sanremo 2023, per il Big al debutto (che é al centro di una querelle con i Cugini di Campagna)? “Sanremo è da sempre culto a casa mia, l’abbiamo sempre visto tutti, io sono super fan, penso che per me sia un vero inizio, un trampolino di lancio enorme e spero che sia un’esperienza gigante”, fa sapere il la Pop voice più rappresentativa della Generazione zeta.

E nell’attesa di calcare il palco del Teatro Ariston, intanto, il “Justin Bieber italiano”, a grande richiesta dei fan, anticipa la tracklist dei brani che compongono il secondo album, contenente Se poi domani. La canzone Big di Sanremo 2023, i cui lyrics-spoiler già incassano consensi a suo beneficio, mandando il web in tilt. “Oggi ore 18:00, svelo la tracklist del disco in diretta”, preannuncia LDA, tra le Instagram stories. Stay connected!

LDA: "Mi dispiace che mi vedono maleducato.."/ La replica a Cugini di campagna













© RIPRODUZIONE RISERVATA