LDA: Standing ovation per il record di Amici 21, “Quello che fa male”/Il live a Napoli Pizza Village é virale

Può dirsi il recordman di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, che in occasione del live event di “Napoli Pizza Village” on air su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102. 5 play, si é reso protagonista di un’esibizione da standing ovation. Ovazione per il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, é stata la performance registrata al live estivo made in Napoli, alla Mostra d’Oltremare, da lui eseguita sulle note del singolo di debutto al talent show di Maria De Filippi, Amici, “Quello che fa male”.

Nel mezzo del Medley di canzoni, tra i primi successi come i singoli lanciati ad Amici 21 e i nuovi brani, tra cui il singolo sanremese che ha segnato il suo esordio festivaliero come Big più giovane in corsa a Sanremo 2023, quindi, LDA ha dedicato uno spazio speciale anche alla canzone record storico di Amici. Un traguardo rimasto imbattuto, dal momento che LDA é il primo cantautore in corsa nella storia di Amici, per l’edizione Amici 22, a conseguire il disco d’oro e il disco di platino certificati FIMI con un singolo. Tra i concorrenti uscenti dell’ultima edizione del talent show, nel dettaglio, nessuno riesce ad eguagliare né a fare di meglio del figlio d’arte.

Standing ovation per il singolo al debutto TV di LDA

Non a caso, intonando a Napoli Pizza Village la canzone sulla delusione d’amore, il motore propulsore della sua musica, il cantautore cittadino di Napoli viene travolto da un tripudio di cori da stadio e l’ovazione per lui e i fan, tra quelli accorsi al live e attivi via social, é dalle emozioni al cardiopalmo. Tanto che la performance di Quello che fa male, un invito ad imparare ad amare ciò che più ci fa stare bene come le attenzioni della famiglia e ad allontanarsi da ciò che fa stare male come l’amore narcisista e tossico, é ora un thread popolare via social. In particolare sul re dei social cinese, TikTok, mette a segno un tripudio di interazioni entusiaste la performance sulla canzone record di Amici 21, in uno dei molteplici post condivisi dagli utenti nel web.

