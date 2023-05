LDA tale e quale a Gigi D’Alessio/ La reazione allo Scudetto del Napoli

LDA come Gigi D’Alessio: la dedica al Napoli “Campioni d’Italia” é social

É un Napoli campione d’Italia nel mondo, il club del capoluogo campano all’indomani della vittoria del suo terzo scudetto, che LDA e Gigi D’Alessio celebrano in una reaction in comune, nel web. La vittoria che conferisce al Napoli di Luciano Spalletti il terzo scudetto, dopo i primi due raggiunti nel 1987 e 1990, negli anni del Pibe de Oro e leggenda del calcio tra i calciatori bianco azzurri di sempre, Diego Armando Maradona, manda letteralmente in visibilio il popolo degli utenti attivi via social, comuni e vip. E particolarmente virale si fa la reaction social del padre e figlio d’arte Gigi D’Alessio e LDA. Riattivatisi via Instagram, nel cuore della notte dove basta il pareggio con l’Udinese per il trionfo del Napoli, al match delle squadre di calcio Serie A, l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo condivide un video che immortala la vista panoramica della città partenopea da un balcone di casa. E lo stesso fa il fenomeno Pop, Luca D’Alessio in arte LDA.

LDA: "Ho l'onore di cantare alla partita più importante.."/ Il nuovo traguardo

“Tanti saluti da Napoli…Campioni d’Italia!”, esclama Gigi D’Alessio, nel video che immortala una balcony-view della città di Napoli e che ora fa incetta di like e messaggi di consenso. A seguire, dopo il papà d’arte, il “Justin Bieber italiano”, ex concorrente da record ad Amici 21 (LDA é il primo a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo, Quello che fa male): “Se ne va… La capolista se ne va!!”, canta a squarciagola, il figlio d’arte LDA, da quello che sembra essere il balcone di casa con vista panoramica sul Golfo del mare di Napoli. E proprio come il post pubblico di Papà Gigi, anche l’Ig story di LDA fa ora breccia nei cuori degli utenti attivi nel web. Ma non é tutto. Perché, nel mezzo dei festeggiamenti di Napoli Campione d’Italia, via Instagram LDA emoziona il web con la condivisione social di una video-intervista concessa a Sky Sport, dove il giovane non lesina parole sulla sua dedica alla città a cui si sente vincolato da un legame inscindibile.

Alex Britti: "Felice di averlo visto sbocciare..."/ La replica alle critiche su LDA

Carmela Barbato si unisce al coro napoletano

La dedica é scritta a prima firma LDA ed é contenuta nella tracklist del “primo vero album” dopo l’eponimo del figlio d’arte, Quello che fa bene. Si tratta della canzone dal titolo “Cara Napoli,”: “Se dovessi scrivere una lettera la scriverei come Cara napoli virgola…dietro il grande legame c’é tanto amore -dichiara il fenomeno Pop della Generazione zeta, reduce dal debutto festivaliero a Sanremo 2023 -,la città che mi ha fatto diventare quello che sono e che spesso viene dipinta come l’inferno, quando invece é il paradiso… é un po’ come parlare di mamma ed é giusto farle sapere che la amo”.

LDA: "é la canzone che non sopporto di papà..."/ La verità su Gigi D'Alessio

Insomma, nonostante la nascita a Roma, LDA si sente visceralmente un figlio della città d’origine dei genitori, il cantautore di fama internazionale Gigi D’Alessio e la ex moglie storica Carmela Barbato. E, intanto, via social anche mamma Carmela manda il web in tilt, nei celebrativi del post-Scudetto day, condividendo su IG l’emozionante video-dedica di Luca.













© RIPRODUZIONE RISERVATA