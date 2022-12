LDA, TikTok lo premia tra i cantanti più seguiti/ É l’unico ex Amici 21 in Top-list

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si impone nella Top 20 dei cantanti italiani più seguiti su TikTok Italia

É il vincitore mancato di Amici 21, LDA, e non solo per il debutto imminente che lo proclama l’unico ex allievo uscente di Amici 21 prossimo al debutto a Sanremo 2022, ma anche per un nuovo traguardo appena raggiunto su TikTok. Come fa sapere in una nota diramata via social, TikTok Italia, LDA é l’unico ex Amici 21 a occupare una posizione nella Top20 dei cantanti dal più alto numero di follower sul popolare social network dove regnano i tappeti musicali le tendenze in formato video coreografati. Un nuovo ed importante traguardo, quello che l’ex Amici 21 raggiunge in queste ore che precedono l’annuncio del titolo della canzone sanremese che vede LDA competere tra i primi 22 Big confermati come concorrenti a Sanremo 2023.

La classifica di fine anno stilata da Tik Tok Italia

E quando mancano pochi giorni allo scoccare del 2023, l’anno alle porte che chiama il figlio d’arte a concorrere al Festival della Canzone italiana, LDA figura alla #13 nel Top20 dei cantanti italiani dal più alto numero di follower, secondo la classifica stilata da TikTok Italia, di fine anno 2022

. Alla posizione numero 12, habemus Vasco Rossi. Undicesimo l’altro ex Amici, Irama. Decimo posto per Anna. Nona posizione per Jr Stit. Ottava posizione per Blanco, preceduto da Ultimo, che é settimo, e Elettra Lamborghini sesta. Quinto posto per Deborah De Luca, quarto Jovanotti. Sul primo, secondo e terzo podio, infine habemus rispettivamente Mambolosco, Fedez e Maneskin.

LDA, quindi, si impone tra gli artisti nostrani più influenti in termini di seguito social su TikTok. Eppure c’é chi critica il cantautore 19enne, tacciandolo di raccomandazione nell’industria musicale in quanto figlio d’arte di Gigi D’Alessio. Critiche a cui, intanto, replica il diretto interessato in occasione del nuovo live partenopeo, tenutosi al Christmas Village.

