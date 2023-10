LDA: Venere é il nuovo singolo in un featuring con Rioda Forego/ Le reazioni

LDA diventa un featuring, nel singolo Venere di Rioda Forego: il nuovo traguardo per l’ex Amici 21

Il “Justin Bieber italiano”, che esordiva in TV come concorrente cantautore ad Amici 21, con lo pseudonimo di LDA diventa un featuring nel nuovo singolo di Rioda Forego, dal titolo Venere. Reduce dal viaggio intrapreso nel vecchio continente e madre patria dell’idolo Justin Bieber, chiamato a coprire il ruolo di giudice a New York canta, il figlio di Gigi D’Alessio giunge ad un nuovo ed importante passo nell’industria musicale. Il figlio d’arte dell’ambasciatore di Napoli nel mondo sceglie, cioé, di prestare la sua timbrica vocale puramente pop al servizio di un featuring nel nuovo singolo di un collega cantautore originario di Pisa, ossia Rioda Forego.

Il brano, il cui rilascio musicale sulle piattaforme é datato 20 ottobre 2023 con tanto di video caricato su YouTube Italia e il link streaming su Spotify Italia, anticipa il nuovo Ep di Rioda Forego, in arrivo prossimamente. Il duetto, una pop ballad dalle influenze rap dal titolo “Venere”, può dirsi un brano intimista che parla della consapevolezza di aver idealizzato come salvezza dell’io la figura di un amore tossico nella vita. Venere, come il nome della dea dell’amore, segna al contempo per l’ex Amici 21, LDA, il back to basics, il ritorno alle origini rap nell’esordio musicale del figlio d’arte di Gigi D’Alessio e la ex moglie Carmela Barbato.

LDA, al contempo, regala la sua collaborazione nel nuovo progetto musicale a Rioda Forego, complice l’affetto e la stima vincolanti nel sodalizio tra i due giovani artisti e rappresentanti della Generazione zeta. Questo, dopo che il rapper Rioda apriva il concerto di Roma nel corso di “LDA live”, il tour in Italia dell’ex Amici 21.

Il nuovo sodalizio di LDA, dopo Amici 21

“È un’emozione esprimermi nella cosa che mi riesce meglio. -scrive in uno statement pubblico Rioda Forego margine dell’opening act di LDA live-, in questo periodo stanno succedendo un sacco di belle cose. Ho conosciuto Luca, una delle prime persone a credere in me. LDA meriti tutto quello che hai per la persona che sei. Ti voglio bene”. Quest’ultime sono le dichiarazioni rese pubbliche via social dal rapper Rioda, grato a LDA per la fiducia riposta nel suo talento all’avvio della collaborazione artistica. E, intanto, le novità per i fan di LDA sembrano non finire mai, nonostante l’assenza del “Justin Bieber italiano” dal piccolo schermo e le puntate del talent di Amici, il talent che che lo rendeva in passato popolare ad Amici 21, e non lo vede protagonista nel parterre degli ospiti all’edizione corrente di Amici 23. Si vocifera che LDA possa, tuttavia, fare presto ritorno in TV, come protagonista nelle vesti di caposquadra nel parterre dei partecipanti di Ciao Darwin, in onda sulle reti Mediaset. Un’anticipazione bop, che segue al traguardo del nuovo singolo Castello di sabbia di LDA, diventato colonna sonora di Di4ri la seconda stagione, serie sulla piattaforma di streaming Netflix.

E mentre tra le reaction al video-preview di Venere postato su Instagram, in un tripudio di interazioni social degli utenti di consenso spicca il commento della madre Carmela Barbato di LDA con emoticon a forma di cuori, per la quota ex Amici 22 Angelina Mango si impone alla #1 tra i successi nella Top 5 della Hot 50 Italia.











