LDA verso il nuovo disco d’oro/ Conquista il Tim Summer Hits

Amici 21, LDA confermato nella set-list del Tim Summer Hits

Dopo aver segnato il sold-out alla prima data del Gigi uno come te: 30 anni insieme, ovvero il live dedicato al trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA continua a registrare degli importanti traguardi. In queste ore, il giovane ha tenuto il soundcheck per la sua partecipazione al Tim Summer Hits, l’evento musicale estivo ispirato al Festivalbar e che è promosso su Rai 2. Quando ormai mancano poche ore alla prima puntata dell’atteso evento -prevista per la prima serata del 30 giugno 2022 su Rai2- il cantautore 19enne e per molti telespettatori “vincitore mancato” di Amici 21 di Maria De Filippi condivide tra le Instagram stories le esclusive immagini delle prove tenute sul palco del Tim Summer Hits di casa Rai di Bandana, il suo ultimo singolo estratto dal primo album eponimo debuttato alla #3 nella Top album di FIMI.

Questo, mentre, così come fa sapere lo stesso 19enne sempre tra le storie ai fedeli followers, su Twitter si fa virale la notizia secondo cui il singolo estivo a prima firma Luca D’Alessio è in procinto di conseguire un importante traguardo, nell’industria musicale.

LDA verso un nuovo disco d’oro

Si tratta della prima certificazione di disco d’oro targata FIMI, che a quanto pare potrebbe giungere molto presto per il singolo estivo che LDA ha scritto e presentato per la prima volta ai fruitori di musica, tra le mura della scuola di Amici 21 di Maria De Filippi.

“Ciao ragazzi, volevo ringraziare tutti i miei amici twitterini che mi ricordano sempre queste cose-fa sapere quindi il cantautore dall’indissolubile legame con Napoli-, manca pochissimo al disco d’oro di Bandana“. Chiaramente, a contribuire alla certificazione di disco d’oro sono in particolare gli ascolti in streaming che i fan del giovane riservano all’ordine del giorno a Bandana sulla piattaforma di Spotify Italia. Il disco d’oro di Bandana potrebbe giungere molto presto, dopo il disco d’oro e il disco di platino raggiunto da Quello che fa male, il singolo che ha reso Luca D’Alessio il fenomeno pop per antonomasia nella storia di Amici (record di stream ad Amici 21, con oltre 21 milioni di ascolti su Spotify, e record per il disco d’oro e di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici)

