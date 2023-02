LDA verso il ritorno ad Amici di Maria De Filippi?/ Il gesto che insinua il dubbio

LDA é prossimo al rientro ad Amici di Maria De Filippi? Spunta un curioso particolare

In vista della nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, si infiamma la polemica in corso sul talent, che coinvolge LDA. Il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex consorte storica Carmela Barbato, reduce dal successo ottenuto al debutto festivaliero suggellato a Sanremo 2023, fa parlare di sé anche per l’assenza dal talent show dove esordiva in tv nel mese di settembre 2021. Ad Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA debuttava nel piccolo schermo con un’esibizione sulle note del primo inedito lanciato nella scuola di Maria De Filippi, Quello che fa male, convincendo Rudy Zerbi a ingaggiarlo nel suo team. Con il singolo, tra gli altri rilasciati nel celebre talent, nel giro di poco tempo LDA metteva, poi, a segno un record storico: é il primo a ottenere la certificazione di disco d’oro e disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi. Eppure, sin dall’uscita di scena dal talent, nonostante lui sia di fatto il fenomeno pop uscente al di là della mancata vittoria di Amici 21 – andata a Luigi Strangis- LDA non presenzia da tempo nello studio televisivo del talent di Canale 5. E il motivo legato alla assenza del figlio d’arte dal programma Mediaset sono in tanti, tra i telespettatori attivi online, a chiederselo.

C’é chi, nella polemica sollevatasi via social, contesta la mancata ospitata TV di LDA ad Amici 22 in corso e si chiede se le distanze tra il 19enne e Maria De Filippi siano legate a delle dinamiche discografiche e/o comunque problemi logistici, per cui non si esclude l’astio tra le parti. Questo, soprattutto dal momento che gli altri ex allievi del talent, Luigi Strangis e Alex Wyse, hanno accettato di farsi ingaggiare dalla casa discografica nata in seno ad Amici 21, la 21CO, mentre LDA ha siglato un contratto con Columbia Records (Sony Music Italy) al termine del suo percorso di debutto TV. Ma ben al di là del chiacchiericcio, che vede LDA e la produzione di Amici facente capo a Maria De Filippi in astio, in un nuovo intervento mediatico l’ex allievo assicura di aver ripreso i contatti con la mamma del talent show di Canale 5: “Questa è stata la prima canzone che è stata ascoltata da Amadeus e lui l’ha presa subito – fa sapere il 19enne incalzato sul debutto con Se poi domani a Sanremo 2023, per poi fare menzione di un retroscena che coinvolge Amici di Maria De Filippi -. Dopo che mi ha scelto ho sentito mamma e papà, loro piangevano appresso a me. Poi ho sentito i miei fratelli, Maria e Rudy. Ho sentito calore come mai prima nella vita”.

Maria De Filippi aggiunge il pezzo targato Sanremo 2023 di LDA, nella playlist di Uomini e donne: il ritorno ad Amici é vicino?

Questo, sulla scia di un altro dettaglio che contribuisce ad assicurare i rapporti pacifici tra le parti al centro della polemica. Il che potrebbe rivelarsi il preludio di un prossimo ritorno ad Amici, di LDA. Ebbene sì. Il popolo del web ora segnala che nello studio TV di Uomini e donne, in presenza della conduttrice e produttrice TV Maria De Filippi, sia ormai colonna sonora delle vicende d’amore del trono classico e over anche Se poi domani di LDA. Insomma, i rapporti tra il cantautore di Napoli e Maria De Filippi si direbbero sereni e sembrano proseguire senza intoppi. Il che fa ben sperare il fandom del 19enne in un pronto rientro al talent, in una delle nuove puntate di Amici 22 in arrivo.

L’intervento rilasciato a Tag24 by Unicusano, poi, prosegue con LDA che si racconta a margine del cambiamento che suggella il passaggio da Quello che fa male, il singolo di debutto, a Quello che fa bene, il titolo dell’album rilasciato il 17 febbraio 2023, da cui é estratto il singolo targato Sanremo 2023, Se poi domani: “Una cosa che mi ha fatto maturare è proprio legato al titolo del disco. Il passaggio è molto semplice. Col tempo credo che si possa tranquillamente amare anche quello che fa bene -sorprende LDA-, il ragazzino di una volta pensava che si potesse amare solo quello che faceva male…”.











