LDA verso un duetto dopo Amici?/ “Canto in inglese” “La mia crush? Ariana Grande!”

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio intrapreso nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove tra gli altri traguardi ha raggiunto il record per il disco d’oro e il disco di platino conseguiti in tempi biblici nella storia di Amici con Quello che fa male, e ora Luca D’Alessio in arte LDA torna a raccontarsi in un’intervista inedita. L’occasione è un intervento concesso a Dimmi di te, web format condotto dall’insegnante di canto ad Amici, Lorella Cuccarini, dove tra le altre dichiarazioni il figlio di Gigi D’Alessio fa sapere di essere cresciuto in questi mesi anche per le critiche ricevute al talent, in particolare quelle giunte da parte dell’insegnante avversa Anna Pettinelli, che lo ha definito “un Gigi 3.0” in quanto “brutta copia di Gigi D’Alessio” e “banalotto” per i testi delle sue canzoni.

La voce RDS ha contestato al 19enne, inoltre, di non essere avvezzo a cantare in lingua inglese, critica che a differenza delle altre ricevute da lei LDA ritiene costruttiva e non distruttiva. “Ho iniziato a cantare in inglese a casa”, fa infatti sapere il fenomeno pop del momento.

Al recente live-show tenuto al Praja di Gallipoli ha deciso di cambiare la scaletta, rifiutandosi di cantare Sai per poi bissare l’esibizione del singolo estivo Bandana, una scelta che ha fatto parecchio discutere e che il diretto interessato ora motiva: “Ho visto, in discoteca, i ragazzi divertirsi e non volevo appesantire le vibes…”. Insomma, si è trattata di una scelta ponderata e ben pensata per i fan accorsi all’evento.

LDA verso un duetto con Ariana Grande?

Nel frattempo, oltre ad essere innamorato della musica, il figlio d’arte si dichiara interessato ad una persona che potrebbe rivelarsi il suo nuovo amore, dopo la delusione della lovestory naufragata con l’ex Emanuela Pennino: “Oggi? Innamorato è un parolone, tanto interessato sì…”.

Con l’inglese, che la Pettinelli considera un punto debole di LDA, potrebbe arrivare per lui un svolta musicale importante, magari un duetto internazionale con un artista che gli piace, e la sua celebrity-crush non a caso è americana: “Ariana Grande, bellissima e bravissima, stupenda e magnifica, potrei innamorarmi di lei…”.

