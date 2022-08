LDA: Vevo Pop gli dedica uno speciale/ Il ruolo inedito dopo Amici 21

Amici 21, LDA collabora con Vevo Pop: il debutto nel ruolo di influencer

Prosegue incontrastato il fenomeno pop Luca D’Alessio in arte LDA, che dopo la popolaritá raggiunta al talent a cui ha preso parte, Amici 21 di Maria De Filippi, ha ora un’agenda ricca di impegni e novità. Il suo ultimo singolo, Lo que mas nos duele, ovvero la versione latin-pop e in spagnolo di Quello che fa male (singolo di debutto che gli é valso il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi, ndr) si é imposto al rilascio del suo visual video tra le tendenze per la musica su YouTube, e dopo il sold-out raggiunto alla data di apertura del Gigi uno come te: 30 anni insieme, l’evento dedicato al trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio, é ora protagonista di un’importante collaborazione musicale.

Ebbene sì, come fa sapere in queste ore tra le Instagram stories, LDA in quanto influencer é ufficialmente in onda su Vevo Pop, il canale lineare per la trasmissione dei video musicali in streaming targato Vevo, che dedica uno spazio apposito al figlio d’arte e record-man di Amici 21. Questo, quando ormai diventa sempre più incessante la voce che vedrebbe il 19enne prossimo alla partecipazione a Sanremo 2023, sia nell’ipotesi di artista solista che nell’ipotesi di un duetto con Gigi D’Alessio. A rendere nota la “pop news” con protagonista LDA é il diretto interessato.

Il messaggio di annuncio dello speciale LDA su Vevo pop

“Ciao sono LDA, scopri i miei video preferiti delle hit estive”, dichiara LDA, in un video postato via social da Vevo e condiviso dal giovane tra le Instagram stories. Il post in questione é volto a promuovere lo spazio dedicato alle preferenze musicali dell’ex Amici 21, che abbiano segnato l’estate 2022 del cantautore pop di Napoli. É possibile seguire lo spazio Vevo Pop dedicato al “Justin Bieber italiano” dal 22 al 31 agosto 2022, dalle ore 21 e sul canale 4710 su Samsung TV plus.

Una novità che testimonia la forte influenza che LDA ora esercita nel panorama del pop made in Italy e che con il rilascio di Lo que mas nos duele potrebbe preludere ad una strada spianata per lui verso il successo internazionale.













