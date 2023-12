LDA: web in tilt per l’annuncio del ritorno ai live/ “Vi aspetto…”

LDA diventa virale: l’annuncio che segna il ritorno sul palco dell’ex Amici 21

Mentre s’infiamma la polemica che lo vede al centro di un botta e risposta infuocato con Luca Jurman, in uno scontro a distanza tra ex Amici, LDA si prepara per il ritorno ai live. Ebbene sí, a darne annuncio, del ritorno sul palco a grande richiesta del fandom dell’ex Amici 21, é lo stesso diretto interessato. Riattivatosi tra le Instagram stories, in un nuovo intervento social destinato al popolo attivo nel web, Luca D’Alessio in arte LDA sorprende i fan e non solo, porgendo in dono un concerto gratuito. Come convenuto per mezzo dell’amministrazione facente capo al Sindaco di Giugliano in Campania, dove é originaria la fidanzata della special guest LDA, Miriam Galluccio.

“Inizio concerto ore 21:30 -fa sapere tra le Instagram stories rivelatrici, l’ex Amici 21, finendo ancora una volta virale tra gli annunci del momento, online-. Vi aspetto domani 29 dicembre, area mercatale, via Pigna di Giugliano…Finalmente tornano i live!”.

Insomma, il messaggio é forte e chiaro da parte del vincitore mancato alla finale della competizione canto di Amici 21 di Maria De Filippi, per il volume di streaming su Spotify Italia. Il “Justin Bieber italiano” intende segnare il ritorno sul palco, a partire da Napoli, la città a cui lo vincola uno spiccato sentiment di appartenenza, indipendentemente dalle radici campane dei genitori separati, di cui il padre famoso é Gigi D’Alessio e la madre ed ex moglie storica del papà d’arte, Carmela Barbato.

Il comunicato del sindaco di Giugliano in Campania

Nell’attesa per il ritorno ai live di LDA, il sindaco Nicola Pirozzi dirama intanto la comunicazione del live concert partenopeo in un post pubblicato via Facebook. “Un altro evento atteso e di qualità nella nostra città, inserito nel programma del cartellone natalizio: il concerto di “LDA” -scrive Nicola Pirozzi, in qualità di sindaco di Giugliano in Campania-. Vi aspetto domani, 29 dicembre, alle ore 20, in via Pigna, presso l’area mercatale, per una serata all’insegna del rap e del pop. Non mancate. #Nicola #IlSindaco”.

