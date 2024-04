Le Amiche, Pechino express 2024/ Ora Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono tra le favorite?

Anche da separate Le Amiche hanno dato una grande dimostrazione di forza a Pechino Express 2024. E ora…

Da incognite a possibili favorite. Così Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono diventate due grandi protagoniste di questo Pechino Express 2024. Le Amiche stanno vivendo un momento d’oro nel reality itinerante di Sky e adesso sono tenute in grande considerazione per la vittoria finale. Nella scorsa tappa, le due concorrenti sono state divise, come del resto è accaduto a tutte le altre coppie. Maddalena Corvaglia ha giocato con Maddalena Svevi mentre Barbara Petrillo con Antonio Orefice.

Alla fine della sesta tappa, lunga oltre quattrocento chilometri, le Amiche hanno confermato di essere una coppia solida. Sono arrivate per prime al libro rosso, guadagnandosi gli “applausi” dei fan, che ora le considerano a tutti gli effetti le anti “pasticcieri”, soprattutto dopo l’eliminazione dei Caressa, che ancora gridano vendetta.

Le Amiche di Pechino Express 2024 sono fortissime! Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo possono arrivare lontano…

Nella sesta puntata di Pechino Express 2024 Le Amiche hanno confermato una buona strategia ed una certa astuzia. Sempre coi piedi per terra e con la giusta lucidità, anche quando rischiano di scivolare sul fondo della classifica. Il punto di forza è una buona intesa, ma soprattuto la capacità di rispondere brillantemente a tutte le prove atletiche. Resta da capire se Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo potranno dare una lezione di stile ai Pasticcieri, dopo l’eliminazione a tradimento dei Caressa.

Giustamente, c’è chi fa notare che le Amiche adottarono la stessa strategia di Damiano e Massimiliano, quando hanno eliminato i Brillanti in una delle scorse puntate. Che il cinismo sia un altro punto di forza nascosto della coppia? Lo scopriremo nel corso della settima tappa; ad ogni modo siamo ancora incantati dalla straordinaria potenza di Maddalena, come dicevamo in forma smagliante nelle prove atletiche.











