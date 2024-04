Le ballerine, Pechino express 2024/ Megan e Maddalena crollano e si rimboccano le maniche

Le Ballerine imparano a “danzare sui problemi” a Pechino Express 2024

Megan e Maddalena danzano sui problemi a Pechino Express 2024. Nella settima tappa dello show itinerante di Sky, le Ballerine hanno vissuto momenti di alti e bassi. Le due diciottenni, d’altra parte, non erano mai state per così tanto tempo lontane da casa e dai propri affetti. Quindi, la nostalgia di casa ha iniziato a giocare brutti scherzi per la coppia. Le due ex ballerine di Amici, ad ogni modo, non si sono fatte problemi a mostrare le proprie debolezze, nemmeno nei momenti di maggiore sconforto.

Le amiche, Pechino express 2024/ Maddalena Corvaglia sempre più eroica e coraggiosa: ecco perché

Così sono crollate davanti alle telecamere, spiegando candidamente il problema. “È che vorremmo sentirli, sapere cosa fanno durante le giornate, anche solo la voce ci tranquillizzerebbe molto”, spiegano le fanciulle. Dalla produzione e dagli autori di Pechino Express 2024, ovviamente, non arriva la minima apertura in questo senso. Ma poco importa perché le Ballerine, volenti o nolenti, sono costrette a rimboccarsi le maniche per progredire lungo il percorso. Un percorso in cui le problematiche e gli ostacoli sono dietro l’angolo.

Italia Argentina, Pechino Express 2024/ Antonella ed Estefania tramano alle spalle dei Pasticcieri?

Megan e Maddalena, le ballerine di Pechino Express 2024 vogliono dimenticare la 7a tappa

Megan e Maddalena, infatti, devono fare i conti con una serie di sfortune nella settima tappa: dalla bandiera nera alla maschera tradizionale cingalese che una delle due deve indossare fino a nuovo ordine da parte di Costantino Della Gherardesca. Maddalena Svevi si sacrifica volentieri, anche se la situazione diventa più insostenibile di quanto potesse immaginare.

Nella cattiva sorte, però, le ballerine si scoprono più unite che mai, dimostrandosi avversarie dure da affondare. Anche se poi, sul finire della puntata, Megan rimedia pure una caduta dalla bici schiantandosi a terra. Tutto ok per le Ballerine, Megan e Maddalena nonostante tutto avanzano verso l’ottava tappa di Pechino Express 2024. L’auspicio è che sia un po’ più agevole della precedente…

I Pasticcieri, Pechino express 2024/ Regna il nervosismo tra Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA