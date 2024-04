Le ballerine, Pechino Express 2024/ Megan e Maddalena, la pazienza come “strategia segreta”?

Le Ballerine devono ancora trovare la propria dimensione a Pechino Express 2024, ma una cosa è certa…

Procede per il meglio l’avventura a Pechino Express 2024 delle Ballerine. D’altronde Megan e Maddalena sono riuscite a togliersi di dosso quella fastidiosa etichetta di “ultime arrivate“, lasciando questo onore ai Lumaconi. Intanto nella scorsa puntata le due ex ballerine di Amici, si sono dovute dividere per il consueto smistamento previsto dallo show. E nel corso della sesta tappa abbiamo notato quella che potrebbe essere l’arma segreta di questa coppia: la pazienza.

Una dote che ha messo in luce soprattutto Megan, quando è stata inserita nella squadra con Artemo Orefice dei Fratm. E’ andata benone, nonostante la pesantezza di lui, con Megan che come dicevamo ha dimostrato di essere molto paziente e di non scoraggiarsi mai. La diciannovenne ha mostrato un self control da applausi e ora siamo curiosi di scoprire se la fanciulla nasconde altre qualità. Di sicuro ha energia da vendere, come l’altra ballerina e compagna di squadra Maddalena.

Maddalena e Megan, le Ballerine di Pechino Express 2024 di nuovo insieme fin dall’inizio

Nella settima tappa di Pechino Express 2024, le Ballerine potranno giocarsi le loro carte fin dall’inizio, finalmente di nuovo insieme. Maddalena e Megan hanno evidenziato una bella complicità in queste puntate e lo abbiamo notato soprattuto nei momenti più difficili. La settimana scorsa Megan si è dimostrata, ancora una volta, una persona stimolante e desiderosa di superare i propri limiti, allo stesso modo Maddalena ha fatto capire chiaramente di voler lasciare il segno.

Le Ballerine, dunque, proveranno a superarsi nella settima tappa di Pechino Express 2024, per dimostrare che ci sono anche loro e che possono puntare in altro. Il pubblico di Pechino Express 2024 – come del resto tutti gli altri concorrenti – sembra sottovalutare la coppia, ma le Ballerine hanno una grande pazienza. Chissà che non sia propria questa la loro arma vincente.

