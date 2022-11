Le Belve/ Su Italia 1 il film di Oliver Stone con John Travolta

Le Belve, film di Italia 1 diretto da Oliver Stone

Le Belve va in onda oggi, lunedì 21 novembre, a partire dalle ore 23.15 su Italia 1. Si tratta di un film poliziesco e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2012 da Moritz Borman e diretto da Oliver Stone. Il regista ha selezionato per il cast diversi attori emergenti e noti, tra cui Taylor Kitsch, Blake Lively, John Travolta e Benicio del Toro.

Angelica/ Su Rete 4 il film con Michele Mercier

Il film Le Belve nasce come trasposizione quasi fedele dell’opera letteraria di Don Winslow dal titolo omonimo. La maggior parte delle scene riprese durante il montaggio sono tratte dalle ambientazioni Californiane, soprattutto nelle aree di Laguna Beach e di Palisades. Una curiosità particolare riguarda il personaggio di Ofelia; la parte era stata assegnata a Jennifer Lawrence che alla fine ha dovuto rinunciare all’opportunità in virtù di un progetto molto più ambizioso.

Braven il coraggioso/ Su Italia 1 il film con Jason Momoa

Le Belve, la trama del film

Le vicende de Le Belve sono ambientate in California, con due amici di nome Chon e Ben legati da una passione in comune. Infatti, nonostante due vite abbastanza impegnate e differenti decidono di dedicarsi alla coltivazione della marijuana per uso personale. Entrambi si impegnano nel cercare metodi e tecniche per ottenere una qualità indiscutibile, al punto da attirare l’attenzione di una banda di trafficanti messicani particolarmente interessati alla loro produzione.

Mentre Ben è impegnato da una missione in Africa, Chon riceve proprio la visita di alcuni malviventi appartenenti al cartello. Questi azzardano una proposta proprio in riferimento alla possibilità di poter collaborare per fini di spaccio e distribuzione illegale. Chiaramente, la risposta dell’uomo è negativa ma i banditi non sembrano prendere bene il rifiuto da parte dei ragazzi. Al ritorno di Ben l’amico gli spiega l’accaduto, sottolineando quanto la loro incolumità potesse essere in pericolo a causa delle ipotetiche ripercussioni dovute al rifiuto.

Vicino all'orizzonte/ Su Rai 2 il film con Luise Befort e Luna Wedler

Non a caso, poco tempo dopo in un momento di distrazione la banda di Lado mette in atto la propria azione di vendetta e rapisce Ofelia, compagna condivisa da entrambi i ragazzi. A questo punto, gli amici vengono assaliti dalla disperazione e dalla voglia di rivalsa e si mettono subito in contatto con personalità influenti che potessero aiutarli a mettersi in contatto con il proprietario della banda criminale. Incontrano un agente corrotto di nome Dennis che gli offre alcune informazioni importanti in particolare su Elena Sanchez, a capo di tutta l’organizzazione di traffico di sostanze stupefacenti. Nonostante un piccolo aiuto, per paura di ipotetiche ripercussioni l’agente si dimostra restio ad offrire ulteriori aiuti e informazioni ai ragazzi che sono costretti a mettersi da soli alla ricerca di informazioni. Nel frattempo, scoprono che Elena ha una figlia totalmente estranea alle illegalità della madre di nome Magda.

Ben e Chon comprendono quindi di poter sfruttare la situazione a proprio vantaggio per cui rapiscono la ragazza e propongono uno scambio alla criminale. In un contesto desertico si organizzano per lo scambio di rapiti ma inizia uno scontro a fuoco scatenato da alcuni componenti della banda di Lado. I 3 sembrano ad un passo dalla morte, al punto da iniettarsi una sorta di veleno per morire tutti insieme in virtù del forte legame affettivo. Fortunatamente però riescono a sopravvivere ed Elena Sanchez viene finalmente incarcerata con una sentenza che la obbliga a 30 anni di reclusione. Nel frattempo. Chon e Ben in compagnia di Ophelia scelgono di vivere la propria vita come dei selvaggi in una spiaggia indonesiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA