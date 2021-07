Le bugie hanno gli occhi verdi/ Su Rai 2 il film con Shoshana Bush (oggi, 10 luglio)

Le bugie hanno gli occhi verdi va in onda su Rai 2 nel prime time di oggi, 10 luglio 2021, quindi a partire dalle ore 21,00. Il film si gioca le sue carte nella modalità rinomata della rete, cioè la proposta di film Tv sul genere thriller psicologico, un filone che piace tanto ai telespettatori. Con la regia di Terrence Hayes, regista avvezzo a questo genere, conosciuto sul piccolo schermo anche italiano con film come ‘Cenna con delitto’ o ‘Manchester by the sea’, il film vede nel cast, nel ruolo della protagonista, la bella attrice californiana Shoshana Bush. Nata nel mondo delle pellicole brillanti, soprattutto nelle commedie young/adult, come ‘Fired Up! – Ragazzi pon pon (Fired Up!)’ girato nel 2009, la svolta, dopo tanta gavetta, arriva nell’anno 2019 scelta dal regista Steven Sodherberg nel cast di ‘Panama Papers (The Laundromat)’, commedia particolare con al comando una coppia davvero inedita: Gary Oldman e Antonio Banderas.

In quel momento Shoshana Bush trova la sua nicchia e viene invitata in molte serie Tv di grande successo come ‘C.S.I.’, ‘Ghost whisperer’ oppure ‘La vita segreta di una teenager americana (The Secret Life of the American Teenager’ assieme a Shailene Woodley. Al suo fianco, ne ruolo di attore protagonista maschile, meno carismatico della sua controparte femminile ma abile nei thriller e lo conferma quel ‘Tutti i sospetti su mia madre ( Stalked by My Mother )’ che anche in Italia ha avuto il suo successo di audience mentre il resto delle filmografia è quasi tutta americana non tradotta al momento in lingua italiana.

Le bugie hanno gli occhi verdi, la trama del film

In Le bugie hanno gli occhi verdi Whitney vive a Los Angeles e nell’assolata California, come tante altre ragazze della sua età, cerca di trovare il suo posto al sole personale nel mondo social degli influencer raccogliendo un suo gruppo di followers che la fanno ben sperare di poter fare di ciò una professione remunerativa. La madre è però ammalata, con gravi disturbi che la portano a chiedere di essere accudita da un assistente sanitario, motivo per il quale Whitney decide di interrompere al momento la sua carriera per tornare nella casa natale assieme alla sorella e capire cosa sta accadendo alla madre. Tornata a casa conosce l’assistente della madre, Mike, gentile e premuroso con la mamma di Whitney al punto che tra i due nasce una piccola simpatia che rapidamente cresce sino a divenire attrazione definitiva.

Tra l’altro Mike è vicino di casa della famiglia, quindi è spesso disponibile anche per chiamate improvvise, ma accade che un collega di Whitney, anch’esso nel mondo degli influencer sui social media, perde la vita improvvisamente e le cose non si mettono bene nemmeno per la ragazza che subisce lo stalking da un fan sconosciuto, enigmatico che la turba e non poco per lo stile ossessivo. La sorella minore, nel frattempo, inizia a nutrire dei sospetti nei confronti di Mike, il passato di quel ragazzo che ultimamente appare strano è quasi un buco nero, ma alcune verità escono allo scoperto.



