Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Salve per “miracolo”! (Pechino Express)

Le due collegiali Nicole e Jennifer tornano da protagoniste nella nona puntata di “Pechino Express 2020“, il reality game di successo condotto da Costantino della Gherardesca e trasmesso martedì 7 aprile 2020 su Rai2. Le due concorrenti arrivano da una settima puntata di trionfi e si presentano pronte a conquistare Pechino Express 2020. La nuova sfida parte da Wuzhou, il tempio della madre dei draghi, l’ultima tappa della Cina. La prima prova della puntata riguarda il tangram, un antico gioco cinese: le due devono costruire con i suoi pezzi un’anatra. Nella prova però le due collegiali si classificano all’ultimo posto. Le due proseguono poi il viaggio verso la via principale della città vecchia di Wuzhou dove trovano la busta con il contenuto della prossima prova: devono sfruttare i 300 Yuan che il programma ha caricato sui loro conti accessibili tramite cellulare per avviare un business e raddoppiare la cifra. Le due però decidono di farsi dare la restante cifra dalla signora che le ha accompagnate che le offre una corsa per il taxi. Le due collegiali arrivano prime e si qualificano per la prova vantaggio con un bonus incredibile. Per le due ci sarà una serata di lusso e comodità e potranno arrivare a Canton dove si terrà la prova vantaggio in tutta comodità. Dopo una serata di shopping fanno una cena elegante vestite benissimo. Se all’inizio della serata e della crociera sul fiume prevale l’euforia ben presto tra le due ci sono momenti di tensione che cercano di risolvere. Le due l’indomani partono verso Canton per la prova di vantaggio ma sono i due wedding planner a vincere. Alle collegiali viene assegnata la penalità e alla fine arrivano ultime alla tappa della cittadine di Shenzhen. Vengono eliminate dai wedding planners ma alla fine scoprono che la tappa non è eliminatoria e sono salve.

Nicole e Jennifer, le collegiali di Pechino Express 2020

Reduci da un grande successo nella scorsa puntata le collegiali iniziano cariche l’ottavo episodio di Pechino Express. Quando Costantino chiede ai concorrenti chi vorrebbero portare nella prossima puntata in Corea le collegiali sono proprio il gruppo più discusso. Alcune persone, come Dayane delle top, ritiene che non siano ancora all’altezza mentre altre come i gladiatori e i wedding planners le temono. Il principale pregio delle due collegiali è che hanno un modo di fare sincero che fa breccia nel cuore della popolazione cinese e riescono a farsi amare. In questa puntata per esempio sono riuscite persino a farsi pagare il viaggio in taxi. Il difetto è una certa mancanza di comunicazione tra le due. Il carattere forte di Nicole ogni tanto fagocita quello di Jennifer e le due non riescono a intendersi. Durante il premio della crociera tra le due c’è un momento di tensione e le due hanno un piccolo litigio. Jennifer inizia a piangere e si sente incompresa. Le due però cercano di fare pace e restare unite. In questa puntata hanno lavorato bene ma sono arrivate ultime dopo che Enzo e Carolina gli hanno assegnato una penalità. Dovranno giocare con una strategia migliore se vogliono vincere. Ora che si è arrivati alla fine non mancano i colpi bassi e devono essere unite se vogliono vincere.

Video delle collegiali alla consegna della busta nera di Pechino Express





