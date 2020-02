Le collegiali, Nicole Rossi Jennifer Poni/ Da un reality all’altro (Pechino Express)

Nicole Rossi e Jennifer Poni rappresentano il duo de Le collegiali, una delle coppie dell’adventure-game Pechino Express al via martedì 11 febbraio. Nicole Rossi ha partecipato alla terza stagione del programma Il collegio, distinguendosi per personalità e determinazione. Nicole ha 18 anni e frequenta la quarta al Liceo delle Scienze Umane a Roma (istituto Margherita di Savoia). Nicole parteciperà a Pechino Express insieme a Jennifer Poni, anche lei alunna a Il Collegio 3. Jennifer ha 18 anni ed è originaria di Bergamo: si descrive come una ragazza molto impulsiva e dice tutto quello che pensa. Sui social vanta un seguito importante, con oltre 250 mila follower su Instagram pronti a fare il tifo per lei. Insieme sono state protagoniste del rituale video di presentazione pubblicato a fine gennaio, clicca qui per il video. Entrambe si sono dette concordi nella volontà di non uscire più dal programma qualora dovessero superare la prima puntata.

Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni Pechino Express: i loro pensieri

Prima di vederle a Pechino Express ecco cosa pensano Le collegiali. La loro è un’amicizia particolare: Nicole Rossi ha definito Jennifer Poni come un’amica strana, anche se le riconosce il merito di essere forse l’unica a farle vedere un’empatia con le altre persone. Jennifer ha invece definito Nicole fin troppo chiaccherona, apprezzando dall’altra parte il carattere così originale dell’ex alunna del Collegio, dettaglio indispensabile per la loro amicizia. Nel corso dell’intervista, Nicole Rossi ha aggiunto di aver sempre sognato di fare un giorno Pechino Express, anche se ora che il sogno si è avverato lo considera una specie di incubo. Per entrambe, l’adventure game di Rai Due sarà un’importante scuola di vita. Intanto, nella giornata di ieri Nicole Rossi ha postato su Instagram un lungo messaggio rivolto ai suoi fan (quasi 500mila), raccontando di avere molti progetti per la testa e che i prossimi saranno mesi molto importanti, il post Instagram è disponibile cliccando qui. Nonostante la loro freschezza, la coppia de Le Collegiali non è di certo tra le favorite per il successo finale di Pechino Express. Entrambe arrivano da un’esperienza televisiva come Il Collegio che è molto diversa dall’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca: la loro giovane età e il fatto di non essere abituate a stare senza un soldo in tasca potrebbe rappresentare un grave handicap nella loro corsa alla finale.

Video, la presentazione de Le Collegiali

Il diario di Nicole Rossi





