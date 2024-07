Le colline bruciano, Rete 4/ Trama e cast del western con Natalie Wood, oggi 9 luglio 2024

Le colline bruciano, diretto da Stuart Heisler

Martedì 9 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film western del 1956 dal titolo Le colline bruciano. La pellicola si ispira al romanzo dello stesso anno, The Burning Hills, scritto da Louis L’Amour ed è diretta dal regista Stuart Heisler, celebre per avere curato le riprese del noir La chiave di vetro con Alan Ladd e Veronica Lake. Le musiche hanno invece la firma del compositore David Buttolph, che aveva già lavorato con il regista in Assalto al cielo (1950).

Mara Venier, confessione choc: "Consigliarono aborto quand'ero incinta di Elisabetta"/ "Fatto di testa mia"

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Tab Hunter, che aveva raggiunto la celebrità proprio grazie a un lungometraggio diretto da Heisler, L’isola del peccato (1952), accanto a Linda Darnell. Al suo fianco la splendida Natalie Wood, candidata per la prima volta agli Oscar per la sua celebre interpretazione in Gioventù bruciata (1955), con James Dean. Nel cast del film Le colline bruciano anche il giovane Skip Homeier, che nella sua lunga e brillante carriera ha preso parte a ben 38 progetti cinematografici e 90 produzioni televisive.

Anticipazioni La Promessa, puntata 9 luglio 2024/ Antonio decide di non sposare Martina

La trama del film Le colline bruciano: storia di una vendetta

Le colline bruciano racconta la storia di Trace Jordon (Tab Hunter), un cowboy che un giorno riceve una notizia devastante: il suo amato fratello è stato ucciso e di lui non resta altro che un corpo senza vita.

L’uomo è devastato da questa scoperta, e intuisce immediatamente che dietro a questo efferato omicidio vi è la mano di Jack Sutton (Skip Homeier), uno tra i più importanti mandriani della zona, suo acerrimo rivale da tempo.

Il cowboy è disposto a tutto pur di ottenere la sua vendetta, così si reca dall’uomo con l’intenzione di fargliela pagare. Raggiungere il suo obiettivo, però, sarà tutt’altro che facile, poiché Jack è difeso da diversi uomini che lavorano per lui. Quando Trace prova ad ucciderlo, il rivale lo anticipa e fugge prima che possa portare a termine la sua vendetta.

Anticipazioni Endless Love, puntata 9 luglio 2024/ Emir va a caccia della verità dopo l'incidente

Per il protagonista la situazione diventa particolarmente difficile quando gli scagnozzi di Sutton iniziano ad inseguirlo per eliminarlo per sempre. Jordon decide così di trovare rifugio in una miniera ed è proprio qui che incontra la bella Maria (Natalie Wood), una donna che in passato aveva sofferto proprio a causa del criminale. I due sono quindi pronti ad allearsi contro l’uomo che ha causato loro così tanto dolore, per eliminarlo per sempre e iniziare una nuova vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA