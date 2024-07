Le Contrade nemiche al Palio di Siena 2024 del 2 luglio/ Ecco le rivalità da seguire nella Carriera

LE CONTRADE NEMICHE AL PALIO DI SIENA 2024 DEL 2 LUGLIO: LE RIVALITÀ

Sono tantissimi i temi che animano il Palio di Siena 2024 del 2 luglio, come d’altronde ogni singola Carriera che si disputa in Piazza del Campo: ad esempio, le rivalità tra le Contrade nemiche che infiammeranno anche il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. Innanzitutto, ricordiamo che ad ogni corsa partecipano dieci Contrade su diciassette, per cui per le rivalità è possibile che entrambe le nemiche siano in gara, oppure che una gareggi e l’altra no, infine possono anche esserci rivalità “congelate” perché entrambe le Contrade nemiche sono assenti al Palio di Siena del 2 luglio 2024.

Innanzitutto, ci sono sette coppie “ufficiali” di Contrade nemiche al Palio di Siena, riconosciute anche dal sito Internet ufficiale della manifestazione, anche se poi ci possono essere altre sfumature di amicizie e di contro rivalità che si sono estinte, l’ultima delle quali fu quella tra Bruco e Giraffa, terminata nel 1996. Rimanendo ai rapporti ufficiali, avremo due coppie di Contrade nemiche entrambe presenti al Palio di Siena 2024 del 2 luglio, cioè Civetta-Leocorno e Nicchio-Valdimontone.

LE CONTRADE NEMICHE AL PALIO DI SIENA 2024 DEL 2 LUGLIO: COSA SERVE SAPERE

Per queste coppie di Contrade sarà una giornata lunghissima, divisa tra il sogno di vincere il Palio di Siena del 2 luglio 2024 e l’incubo che sia la nemica a trionfare. All’estremo opposto, abbiamo il caso di Chiocciola e Tartuca, altre due Contrade nemiche le quali tuttavia stasera saranno entrambe assenti dalla Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, per cui avranno una sorta di giorno di relax totale, mentre sono già certe di sfidarsi in Piazza del Campo il 2 luglio dell’anno prossimo.

Infine, avremo ben quattro coppie di Contrade nemiche nelle quali una gareggia al Palio di Siena e l’altra no, ma sarà comunque coinvolta perché naturalmente tiferà affinché a vincere sia qualcun altro. Situazione particolare per la Torre, che è l’unica Contrada ad avere due nemiche, entrambe in gara a differenza della Torre, che dunque seguirà Oca e Onda. Una sola nemica da “gufare” invece per le altre Contrade assenti nelle coppie di rivali ufficiali: l’Istrice spera di non assistere a una vittoria della Lupa, mentre l’Aquila spera che non sia la Pantera ad imporsi.

