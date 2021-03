LE DEVA/ “L’incontro con Orietta Berti? Avvenuto in studio, ci ha volute fortemente!”

Ospiti in collegamento a Oggi è un altro giorno, Le Deva raccontano com’è nato l’idea del duetto con Orietta Berti al Festival di Sanremo 2020. “Con Orietta ci siamo conosciute in studio ed è stato un caso. – hanno ammesso le tre ragazze, per poi spiegare – Ci siamo conosciute e poi lei ci ha chiesto se avessimo voluto duettare con lei al festival.” Il loro incontro pare fosse scritto nel destino, ecco perché: “Poi uno degli autori della canzone di Orietta Berti è anche il nostro autore principale, che ci segue da sempre. Lei poi si è innamorata di noi ed è nato questo duetto.” Il loro duetto, sulle note di “Io che amo solo te”, si è classificato secondo al festival. Ma com’è nato il loro nome? “Il nome Deva nasce tre anni e mezzo fa e nasce per sottolineare l’importanza della donna, anche perché il nome è la D di donna e Eva.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le Dava, da Sanremo a Oggi è un altro giorno

Le Deva, band tutta al femminile, dopo aver accompagnato Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021 vinto dai Maneskin, durante la serata delle cover, oggi, lunedì 8 marzo, giorno dedicato alla celebrazione della donna, sono ospiti di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone. Le quattro artiste, Laura Bono, Roberta Pompa, Verdiana Zangaro e Greta Manuzi, mel giorno dedicato alle donne, su Instagram, hanno condiviso con il proprio pubblico un importante messaggio. “Fiere di essere donne! Tanti auguri a tutte noi”, hanno scritto le quattro artiste dando appuntamento ai fans per le 14. Durante l’intervista con Serena Bortone, Le Deva avranno modo di raccontare la propria carriera, ma anche le emozioni vissute sul palco dell’Ariston. Dopo la serata delle cover, su Instagram, hanno scritto: “Sul quel palco noi con la straordinaria Orietta e quel secondo posto, ci hanno regalato mille emozioni insieme al vostro speciale affetto”.

Le Deva: “Cantare con Orietta Berti è un onore”

Salire sul palco del Festival di Sanremo 2021 e cantare con Orietta Berti è stato bellissimo per Le Deva come racconta La Nazione: “È stato emozionante e probabilmente questa coesione fra tutte noi è arrivata forte e chiara anche al pubblico e all’orchestra, che ci ha messo al secondo posto. Il fatto di essere state votate e apprezzate così tanto da professionisti della musica ci inorgoglisce e rende ancora più felici per quello che siamo riuscite a fare: il bel canto finalmente ha vinto su tutto. Siamo immensamente grate a Orietta, al nostro team, alla vita e alla musica”. Non tutte sono salite per la prima volta sul palco del Teatro Ariston. Verdiana Zangaro è salita per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2003 nella categoria Giovani mentre Laura Bono ha vinto la sezione Nuove Proposte nel 2005.



